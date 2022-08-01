Власти Киева объяснили, нужно ли заново платить за проезд в транспорте после отбоя тревоги

Пассажиры коммунального наземного транспорта Киева не должны будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги, которая согласно новому правилу должна приводить к остановке движения.

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Как говорится в сообщении столичной администрации, трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, а автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "кармана".

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.

"Оплачивать за проезд повторно не следует в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", - говорится в сообщении.

Городские власти призывают пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги, а частных перевозчиков - соблюдать правила безопасности во время тревоги и зачислять пассажирам предварительно оплаченный проезд после возобновления движения.

Напомним, что такое нововведение было сделано для наземного транспорта Киева с 1 августа. Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку на наземных участках и будет прекращать работу станций открытого типа (ныне это участок "Днепр" - "Лесная", а также Южный мост).