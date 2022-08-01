В Киеве наземный транспорт будет останавливаться на время воздушных тревог

Совет обороны Киева по рекомендациям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям решил обязать водителей наземного общественного транспорта с 1 августа останавливаться на время воздушной тревоги. Об этом сообщают в городской администрации.

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Обеспечивать остановку движения подвижного состава во время воздушной тревоги должны как коммунальное предприятие "Киевпасстранс", так и руководители частных компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров.

Водители должны выбрать для этого безопасное место в соответствии с Правилами дорожного движения и обеспечить для пассажиров возможность покинуть салон. После этого пассажиры должны пройти к ближайшему укрытию (онлайн карта укрытий – по ссылке).

Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку по наземным участкам и будет закрывать работу станций открытого типа.

Напомним также, что недавно отслеживать движение городского транспорта стало возможным через приложение "Киев Цифровой".