Через "Київ Цифровий" тепер можна відстежити рух міського транспорту

Застосунок "Київ Цифровий" отримав оновлення: з'явився сервіс руху міського транспорту. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

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"Тепер ви можете відстежити точний час прибуття транспорту, зберігати маршрути та дізнаватися про пересадки. Сервіс працює в бета-версії, чекаємо на ваші відгуки і продовжуємо вдосконалюватися", — сказав Оленич.

Через "Київ Цифровий" тепер можна знайти близько 3000 зупинок та понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів та трамваїв. Щоб це зробити, у списку сервісів потрібно вибрати "Рух транспорту" та скористатися картою зупинок або пошуком.

Загалом можна виділити кілька можливостей нового сервісу у "Київ Цифровій":

знаходити необхідні зупинки та маршрути;

моніторити рух транспорту на карті;

переглядати час прибуття транспорту на зупинку та його бортовий номер;

дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках;

зберігати зупинки та маршрути у вибрані, щоб мати їх у швидкому доступі.

Зазначимо, що у Києві з 6 липня два популярні столичні автобусні маршрути № 69 та № 90 відновили роботу за постійними схемами руху.

Крім того, за тиждень закінчать ремонтні роботи на контактній мережі тролейбусів, яка була пошкоджена внаслідок російської агресії. Зокрема, 11 тролейбусних маршрутів знову повноцінно курсуватимуть по столиці, а саме маршрути №6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16.