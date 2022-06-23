Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Транспорт
Дата публікації

У Києві через два тижні 11 популярних тролейбусних маршрутів повноцінно відновлять роботу

троллейбус, тролейбусний маршрут

У Києві через два тижні закінчать ремонтні роботи на контактній мережі тролейбусів, яка була пошкоджена внаслідок російської агресії. Зокрема, 11 тролейбусних маршрутів знову повноцінно курсуватимуть столицею.  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у КМДА

Зазначається, що після завершення робіт зможуть поновити роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16.

Ремонтні роботи наразі проводяться на вулиці Кирилівській, площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

Загалом у місті здійснюють перевезення:

  • 156 автобусів на 65 маршрутах;
  • 90 трамваїв на 18 маршрутах;
  • 131 тролейбусів на 31 маршруті;
  • 675 автобусів приватних перевізників на 98 маршрутах.  

Нагадаємо, з 22 червня у Києві перекривають приватний автомобільний рух Південним мостом. При цьому громадський транспорт ним ходитиме.

Автор:
Анастасія Дєдковська