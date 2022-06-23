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У Києві через два тижні 11 популярних тролейбусних маршрутів повноцінно відновлять роботу
У Києві через два тижні закінчать ремонтні роботи на контактній мережі тролейбусів, яка була пошкоджена внаслідок російської агресії. Зокрема, 11 тролейбусних маршрутів знову повноцінно курсуватимуть столицею.
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Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що після завершення робіт зможуть поновити роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16.
Ремонтні роботи наразі проводяться на вулиці Кирилівській, площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом у місті здійснюють перевезення:
- 156 автобусів на 65 маршрутах;
- 90 трамваїв на 18 маршрутах;
- 131 тролейбусів на 31 маршруті;
- 675 автобусів приватних перевізників на 98 маршрутах.
Нагадаємо, з 22 червня у Києві перекривають приватний автомобільний рух Південним мостом. При цьому громадський транспорт ним ходитиме.