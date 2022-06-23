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В Киеве через две недели 11 популярных троллейбусных маршрутов полноценно возобновят работу
В Киеве через две недели закончат ремонтные работы на контактной сети троллейбусов, которая была повреждена в результате российской агрессии. В частности, 11 троллейбусных маршрутов снова будут полноценно курсировать по столице.
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Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что после завершения работ смогут возобновить работу троллейбусные маршруты №6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 и 16.
Ремонтные работы проводятся на улице Кирилловской, площади Валерия Марченко, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В городе осуществляют перевозки:
- 156 автобусов на 65 маршрутах;
- 90 трамваев на 18 маршрутах;
- 131 троллейбус на 31 маршруте;
- 675 автобусов частных перевозчиков на 98 маршрутах.
Напомним, с 22 июня в Киеве перекрывают частное автомобильное движение по Южному мосту. При этом общественный транспорт по нему будет ходить.