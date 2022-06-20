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Транспорт
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У Києві відновили рух мостами Метро і Патона

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У Києві від сьогодні, 20 червня, для автомобільного сполучення лівого й правого берегів відновлено рух мостом Метро і мостом Патона. 

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Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.  

Зазначається, що для автомобільного сполучення двох столичних берегів працюють п'ять мостів: 

  • Дарницький
  • Північний
  • Південний
  • міст Метро
  • міст Патона

Зокрема, мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту 

Автобусні маршрути:

  • № 51 ст. м. "Червоний Хутір" – ст.м. "Либідська";
  • № 55 Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту";
  • № 115 Контрактова площа – Будинок культури;
  • № 118 ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут".

Тролейбусні маршрути:

  • № 43 Дарницька площа – Кібцентр;
  • № 50 вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Як повідомив мер Києва Кличко, про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково. 

Також у КМДА закликали водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами. 

Нагадаємо, що з початку війни всі столичні мости були взяті під посилену охорону у зв'язку з загрозою зі сторони російської армії. 

Зокрема, на Київщині заасфальтували об'їзну дорогу поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь, де тривали бойові дії. Під'їзні шляхи завдовжки 150 і 125 метрів заасфальтували для зручності всіх, хто рухається цим маршрутом.

Автор:
Анастасія Дєдковська