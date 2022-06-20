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У Києві відновили рух мостами Метро і Патона
У Києві від сьогодні, 20 червня, для автомобільного сполучення лівого й правого берегів відновлено рух мостом Метро і мостом Патона.
Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що для автомобільного сполучення двох столичних берегів працюють п'ять мостів:
- Дарницький
- Північний
- Південний
- міст Метро
- міст Патона
Зокрема, мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспортуПідписуйтеся на наш YouTube канал
Автобусні маршрути:
- № 51 ст. м. "Червоний Хутір" – ст.м. "Либідська";
- № 55 Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту";
- № 115 Контрактова площа – Будинок культури;
- № 118 ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут".
Тролейбусні маршрути:
- № 43 Дарницька площа – Кібцентр;
- № 50 вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Як повідомив мер Києва Кличко, про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.
Також у КМДА закликали водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.
Нагадаємо, що з початку війни всі столичні мости були взяті під посилену охорону у зв'язку з загрозою зі сторони російської армії.
Зокрема, на Київщині заасфальтували об'їзну дорогу поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь, де тривали бойові дії. Під'їзні шляхи завдовжки 150 і 125 метрів заасфальтували для зручності всіх, хто рухається цим маршрутом.