Кличко повідомив про ситуацію в Києві: ТЕЦ-6 праціє, а в столиці з'являться блокпости

ТЕЦ-6 в Києві працює у штатном режимі. Вибухи з інтервалом у 3-5 хвалин, про які повідомляв мер Києва Віталій Кличко — постріли українських гармата "Піон"

Про це повідомляє пресс-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Кличко рінише повідомив, що п'ять вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Він також розповів, що російські війська підійшли впритул до столиці.

"ТЕЦ-6 не ушкоджена та продовжує працювати в звичайному режимі. Генерація тепла і електрики відбувається у необхідних для життєзабезпечення міста обсягах", — заявили в КП "Київтеплоенерго".

"У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил. Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто. А й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об"єктів у столиці. Ми робимо це для захисту Києва. Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва.

Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва", — сказав Кличко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.