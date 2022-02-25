Кличко сообщил о ситуации в Киеве: ТЭЦ-6 работает, а в столице появятся блокпосты

ТЭЦ-6 работает в штатном режиме. Взрывы с интервалом в 3-5 минут, о которых сообщал мэр Киева Виталий Кличко - выстрелы украинских пушка "Пион"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кличко ринише сообщил, что пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Он также рассказал, что российские войска подошли вплотную к столице.

В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение возле стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева. Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева.

Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева", — сказал Кличко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.