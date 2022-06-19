У Києві відновлюють автомобільний рух мостами Метро та Патона

У столиці України з ранку понеділка, 20 червня, відновлюється автомобільний рух мостами Метро та Патона. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Крім того, працюватимуть Дарницький, Північний та Південний мости для автомобільного сполучення.

"Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково", - уточнив Кличко.

Він також закликав водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, та пропускати автомобілі швидкої допомоги, поліції, рятувальників та автомобілі з гуманітарним вантажем.

Нагадаємо, у столиці повністю відновили рух Південним мостом ще у квітні. Крім того, за словами Кличка, влада поступово збільшує і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.