Через "Киев Цифровой" теперь можно отследить движение городского транспорта

Приложение "Киев Цифровой" получило обновление: появился сервис движения городского транспорта. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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"Теперь вы можете отследить точное время прибытия транспорта, сохранять маршруты и узнавать пересадки. Сервис работает в бета-версии, ждем ваших отзывов и продолжаем совершенствоваться", — сказал Оленич.

Через "Киев Цифровой" теперь можно найти около 3000 остановок и более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Чтобы это сделать, в списке сервисов нужно выбрать "Движение транспорта" и воспользоваться картой остановок или поиском.

В целом можно выделить несколько возможностей нового сервиса в "Киев Цифровой":

находить нужные остановки и маршруты;

мониторить движение транспорта на карте;

просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер;

узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках;

сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Отметим, что в Киеве с 6 июля два популярных столичных автобусных маршрута № 69 и № 90 возобновили работу по постоянным схемам движения.

Кроме того, через неделю закончат ремонтные работы на контактной сети троллейбусов, которая была повреждена в результате российской агрессии. В частности, 11 троллейбусных маршрутов снова будут полноценно курсировать по столице, а именно маршруты № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 и 16.