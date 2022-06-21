Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Транспорт
Дата публикации

В Киеве закрывают движение по Южному мосту для частного транспорта

южный мост, Киев мост, мосты Киева

Движение по Южному мосту, начиная со среды, 22 июня, будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Движение частных автомобилей ограничивается. Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы соблюдать ПДД и комендантские час!" – говорится в сообщении.

Напомним, что 4 апреля было возобновлено сообщение через Южный мост, а на Северном полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.

Также 20 июня для автомобильного сообщения левого и правого берегов было возобновлено движение по мосту Метро и мосту Патона.

Автор:
Анастасия Дедковская