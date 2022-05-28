Как война заставила украинцев искать транспорт на других рынках

С началом полномасштабной войны России против Украины мы вынуждены были адаптироваться и трансформировать на новый лад привычные нам процессы. Государство максимально способствует облегчению этого перехода, внедряя льготы и программы поддержки по разным направлениям.

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Так, для украинцев по программе "нулевого" растаможивания открывается широкий рынок Европы, где только на польских OTOMOTO и OLX ежемесячно можно найти более полумиллиона предложений.

"Нулевое" растаможка: на что обратить внимание перед покупкой авто?

Прежде всего для покупки автомобиля нужно учитывать изменения в процессе оформления договора владения авто. Некоторое время регистрация автомобилей была недоступна, а центры МВД прекратили свою деятельность. Однако уже с середины марта их работа в безопасных регионах начала постепенно восстанавливаться.

Стали доступны услуги по регистрации новых автомобилей и автомобилей, ввезенных из-за границы. Вернулась услуга по перерегистрации транспортных средств по договору купли-продажи подержанных автомобилей.

Полезно для автовладельцев : полный список услуг рекомендую смотреть на официальном веб-странице Главного сервисного центра МВД, где можно проверить, работает ли госучреждение в определенном регионе.

Относительно страхования на период военного положения фактически законом не предусмотрено освобождение водителей от требования наличия страхового полиса. За отсутствие страховки предполагается штраф от 425 до 850 грн. Страховые компании продолжают работу в обычном режиме, возмещая ущерб в результате ДТП. Исключением, когда возможен отказ в выплате, является повреждение имущества в результате боевых действий.

Важным нововведением на период военного положения является Закон 2142-ІХ, предусматривающий "нулевое" растаможивание ввезенных из-за границы автомобилей и подписанный в начале апреля. Если простыми словами, Закон не просто отсрочивает до конца военного положения, а полностью освобождает граждан от уплаты ввозной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога при импорте транспортного средства в Украину. Распространяется "бесплатная" растаможка на определенные типы транспорта:

легковые автомобили и кузова к ним;

мототранспорт;

прицепы и полуприцепы;

грузовые транспортные средства;

транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10 и более человек.

За покупателем все же остается оплата сбора в пенсионный фонд, номерные знаки и сертификации транспортного средства на соответствие украинским экологическим стандартам.

Уточнение к закону

Введение Закона спровоцировало активные дискуссии среди правительства по поводу его целесообразности, поскольку на таможнях образовались огромные очереди, которые мешают проезду грузам критической важности. Рассматривался даже законопроект о возврате пошлин, но пока обсуждение отложено. Для частичного урегулирования ситуации на границах с 25 апреля растаможить авто с ЕС для собственных нужд возможно только на следующих пунктах:

польская граница: "Устилуг", "Грушев";

словацкая граница: "Малый Березный".

Также словацкий "М. Березный" - единственный КПП, через который возможен ввоз авто из США и грузовиков, но с ограничением общей массы в 3,5 т.

Какой автомобиль ищут украинцы в период войны?

В целом в категории "Авто" на украинском olx за март 2022 года не было падения спроса на поиск личного автомобиля среди населения. Напротив — поиск авто после 24 февраля вырос на 37%, то есть до 193 млн запросов по всей категории. Мы также увидели, что важным фактором для украинцев стала скорость покупки из- за критической необходимости в транспорте и собственной мобильности: в 5 раз вырос запрос "срочно".

Относительно авто из-за границы: здесь на самом деле еще до подписания Закона о "нулевом" растаможивании, в марте на 13% выросли поиски транспорта в категории "Автомобили из Польши" на украинском OLX (по сравнению с мартом 2021 года). Интересно, что преобладают поисковые запросы, отвечающие потребностям ВСУ и волонтеров: "внедорожник", "бус", "минивэн", "гольф 4". Такие автомобили в марте прошлого года не искали вообще.

Заметно и изменение частоты поиска по сравнению с мартом 2021:

ключевое слово "спринтер" в 2022 году искали на 50% чаще;

"ренотрафик" вдвое чаще;

BMW – все еще остается в топе позиций, но спрос упал на 45%.

Как лидер категории мы видим, что важной частью, которая поддерживает авторынок, сейчас являются волонтеры, благотворители, общественные организации, которые покупают автомобили на нужды армии и для гуманитарных перевозок.

Что рынок Польши предлагает украинцам?

Этот рынок остается пока одним из самых выгодных для наших граждан и предлагает большой ассортимент, ориентированность на наши законы, приятные цены, а плюс также общая граница.

Например, на сервисах коллег OLX.pl и OTOMOTO мы проанализировали активность в марте и апреле 2022 года, чтобы оценить преимущества для украинцев. Основные выводы, на которые я рекомендую обратить внимание:

Ежемесячно на OLX.pl активных объявлений по продаже легковых автомобилей более 170 тыс., а на OTOMOTO более 320 тыс уникальных объявлений по продаже легковых автомобилей. На OTOMOTO в месяц размещается около 30 тыс. объявлений о продаже Volkswagen'ов, средняя стоимость которых $11 тыс. Именно эта марка авто в конце 2021 года была в топе украинского рынка как среди продавцов, так и среди покупателей.

Средняя стоимость на OLX.pl других популярных среди украинцев марок Renault – $2,5 тыс., Audi – $4,9 тыс., а Opel – $2,6 тыс.

OTOMOTO предлагает большой выбор автомобилей 2017-х и 2018-х годов выпуска, тогда как на OLX.pl большой выбор автомобилей выпущенных с 2004 по 2006 год.

Более тысячи предложений по продаже пикапов средней стоимостью $8,3 тыс. можно найти на OLX.pl, а на OTOMOTO представлен широкий выбор минивэнов — около 35 тыс. объявлений ежемесячно, средняя цена $8,8 тыс. Такие автомобили стали необходимыми для нужд украинской армии и волонтеров.

Медиана стоимость более новейшего авто в лучшем состоянии с пробегом менее 20 тыс. км на OTOMOTO — $30 тыс.

В условиях дефицита топлива искать "зеленую" альтернативу стоит на OTOMOTO, где ежемесячно публикуют более 2 тыс. предложений по продаже электромобилей.



Подводя итог, на период военного положения для закрытия потребностей украинцев открылся широкий рынок автомобилей из Европы. Так население имеет возможность приобрести автомобиль, наличие которого является необходимостью в условиях войны по более низкой цене, а бизнес получает новые возможности для поддержки своей деятельности. Советую ориентироваться на рынок Польши именно из-за его адаптации к украинцам, относительно низким ценам и территориальной близости.