Як війна змусила українців шукати транспорт на інших ринках

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Так для українців за програмою "нульового" розмитнення відкривається широкий ринок Європи, де тільки на польських OTOMOTO та OLX щомісячно можна знайти понад півмільйона пропозицій.

"Нульове" розмитнення: на що звернути увагу перед покупкою авто?

Насамперед для покупки автомобіля потрібно зважати на зміни в процесі оформлення договору володіння авто. Деякий час реєстрація автомобілів була недоступна, а центри МВС припинили свою діяльність. Проте вже з середини березня їх робота в безпечних регіонах почала поступово відновлюватись:

Стали доступні послуги з реєстрації нових автомобілів та автівок ввезених з-за кордону. Повернулась послуга з перереєстрації транспортних засобів за договором купівлі-продажу вживаних авто.

Корисно для автовласників: повний перелік послуг рекомендую дивитися на офіційній вебсторінці Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити чи працює держустанова у певному регіоні.

Щодо страхування на період воєнного стану — фактично, законом не передбачене звільнення водіїв від вимоги наявності страхового поліса. За відсутність страховки передбачається штраф від 425 до 850 грн. Страхові компанії продовжують роботу у звичному режимі, відшкодовуючи збитки в результаті ДТП. Винятком, коли можлива відмова у виплаті, є пошкодження майна в результаті бойових дій.

Важливим нововведенням на період воєнного стану є Закон 2142-ІХ, котрий передбачає "нульове" розмитнення ввезених з-за кордону автомобілів та був підписаний на початку квітня. Якщо простими словами — Закон не просто відстрочує до кінця воєнного стану, а повністю звільняє громадян від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та акцизного податку при імпорті транспортного засобу в Україну. Розповсюджується "безкоштовне" розмитнення на певні типи транспорту:

легкові автомобілі та кузови до них;

мототранспорт;

причепи й напівпричепи;

вантажні транспортні засоби;

транспортні засоби, передбачені для перевезення 10-ти та більше осіб.

За покупцем все ж залишається оплата збору до пенсійного фонду, номерних знаків та сертифікації транспортного засобу щодо відповідності українським екологічним стандартам.

Уточнення до закону

Впровадження Закону спровокувало активні дискусії серед уряду щодо його доцільності, оскільки на митницях утворились величезні черги, які заважають проїзду вантажам критичної важливості. Розглядався навіть законопроєкт про повернення мита, але поки що обговорення відклали. Для часткового врегулювання ситуації на кордонах, з 25 квітня розмитнити авто з ЄС для власних потреб можливо лише на наступних пунктах:

польський кордон: "Устилуг", "Грушів";

словацький кордон: "Малий Березний".

Також словацький "М. Березний" — єдиний КПП, через який можливе ввезення авто з США та вантажівок, але з обмеженням загальної маси в 3,5 т.

Яке авто шукають українці у період війни?

Загалом в категорії "Авто" на українському olx за березень 2022 не було падіння попиту на пошук особистого автомобіля серед населення. Навпаки — пошук авто після 24 лютого зріс на 37%, тобто до >193 млн запитів по всій категорії. Ми також побачили, що важливим фактором для українців стала швидкість купівлі через критичну необхідність в транспорті та власній мобільності: у 5 разів зріс запит "терміново".

Щодо авто з-за кордону: тут насправді ще до підписання Закону про "нульове" розмитнення, у березні на 13% зросли пошуки транспорту у категорії "Автомобілі з Польщі" на українському OLX (у порівнянні з березнем 2021). Цікаво, що переважають пошукові запити, які відповідають потребам ЗСУ та волонтерів: "позашляховик", "бус", "мінівен", "гольф 4". Такі авто у березні минулого року не шукали взагалі.

Помітна й зміна частоти пошуку, в порівнянні із березнем 2021:

ключове слово "спринтер" у 2022 році шукали на 50% частіше;

"рено трафік" вдвічі частіше;

BMW — все ще залишається в топі позицій, але попит впав на 45%.

Як лідер категорії ми бачимо, що важливою частиною, яка підтримує авторинок зараз є волонтери, благодійники, громадські організації, які купують автомобілі на потреби армії та для гуманітарних перевезень.

Що ринок Польщі пропонує українцям?

Цей ринок залишається поки одним з найвигідніших для наших громадян і пропонує великий асортимент, орієнтованість на наші закони, приємні ціни, а плюсом є також спільний кордон.

Наприклад, на сервісах наших колег OLX.pl та OTOMOTO ми проаналізували активність в березні та квітні 2022 року, щоб оцінити переваги для українців. Основні висновки, на які я рекомендую звернути увагу:

Щомісячно на OLX.pl активних оголошень з продажу легкових автомобілів понад 170 тис., а на OTOMOTO понад 320 тис унікальних оголошень з продажу легкових автомобілів. На OTOMOTO в місяць розміщується близько 30 тис. оголошень про продаж Volkswagen’ів, середня вартість яких $11 тис. Саме ця марка авто наприкінці 2021 була в топі українського ринку як серед продавців, так і серед покупців.

Середня вартість на OLX.pl інших популярних серед українців марок Renault — $2,5 тис., Audi — $4,9 тис., а Opel — $2,6 тис.

OTOMOTO пропонує великий вибір автомобілів 2017-х та 2018-х років випуску, тоді як на OLX.pl великий вибір автівок випущених з 2004-го по 2006-й рік.

Понад тисячу пропозицій з продажу пікапів середньою вартістю $8,3 тис. можна знайти на OLX.pl, а на OTOMOTO представлений широкий вибір мінівенів — близько 35 тис. оголошень щомісяця, середня ціна $8,8 тис. Такі автомобілі стали необхідними для потреб української армії та волонтерів.

Медіана вартість новішого авто в кращому стані з пробігом менше ніж 20 тис. км на OTOMOTO — $30 тис.

В умовах дефіциту палива шукати "зелену" альтернативу варто на OTOMOTO, де щомісяця публікують понад 2 тис. пропозицій з продажу електромобілів.



Підсумовуючи, на період воєнного стану для закриття потреб українців відкрився широкий ринок автомобілів з Європи. Так населення має змогу придбати авто, наявність якого є необхідністю в умовах війни за нижчою ціною, а бізнес отримує нові можливості для підтримки своєї діяльності. Раджу орієнтуватись на ринок Польщі саме через його адаптованість до українців, відносно низькі ціни та територіальну близькість.