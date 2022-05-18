Люди продають машини, щоби вижити. Що відбувається із вторинним ринком автомобілів в Україні

Після російського вторгнення в Україну тренди на ринку вживаних автомобілів змінювалися кілька разів. Якщо в перші тижні люди масово шукали машину, щоб виїхати в безпечніші райони і на ринку робився повний хаос, то після введення нульового мита на розмитнення авто, на кордонах ЄС утворилися черги, а ціни на вживані автомобілі в Україні впали в рази.

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У перші тижні війни українцям було не до автівок. Сотні тисяч бігли до безпечніших регіонів України або взагалі бігли з країни. Проте навіть на той час якісь угоди відбувалися, оскільки люди в умовах коли громадський транспорт працює з перебоями – машина чи не єдиний спосіб втекти від війни. На той час сервісні центри МВС не працювали і на ринку робився повний хаос: угоди укладалися на слово із передачею техпаспортів. У разі оформлялася нотаріальна довіреність.

Через місяць, коли ситуація на фронті стабілізувалася, а окупанти відійшли з частини областей України, ринок почав потроху відновлюватися. До того ж на початку квітня Верховна Рада скасувала мито, податки та акциз на ввезення автомобілів з-за кордону. Через деякий час ця ініціатива викликала різку критику з боку деяких парламентаріїв, а також заклики повернути мита та податки. У парламенті навіть зареєстрували відповідний законопроект №7311. Проте станом на 17 травня норма про безмитне ввезення машин все ще діє, а через кордон все ще переганяють авто з ЄС. До речі, не дивлячись на заяви про черги на кордоні, автомобілів з ЄС зараз ввозитися значно менше, ніж ввозилося до війни, і далеко не всі ці машини преміум-класу. В основному це вживані автомобілі вартістю до 100 тис. гривень .

Хоча скасування податків і дозволило знизити ціну на машини, попит на них серед українців також упав. За час війни багато громадян втратили роботу, бізнес, змушені були виїхати з рідних місць у більш безпечні регіони. Для того, щоб знайти засоби для існування багато хто був змушений продати свої машини.

А ще на авторинок вплинув дефіцит бензину, гостра фаза якого почалася наприкінці квітня і триває й досі. Через це на нашому ринку зросла увага до електромобілів. Проте через логістичні обмеження швидко наповнити ними ринок також не вдасться.

Delo.ua вже писав про те, як з початку війни змінився ринок нових автомобілів, а зараз ми досліджували, як з моменту початку бойових дій змінювався український ринок автомобілів з пробігом.

Початковий хаос та падіння цін

За словами аналітика AUTO.RIA Остапа Новицького, після початку бойових дій на ринку почався хаос.

"Перші повідомлення про бомбардування викликали реакцію у відповідь автомобілістів. Ті хто мав машину - просто заскакував у неї і їхав у західні регіони або за кордон. Ті у кого машини не було терміново шукали де її купити, взяти або позичити. Звичайно без будь-яких оформлень, довіреності чи чогось іншого", - каже Новицький.

Він зазначає, що така поведінка призвела до того, що пропозиція щодо продажу машин знизилася приблизно вдвічі: зі 160 тис. авто до 80-90 тисяч. На думку аналітика, важливим фактором стало те, що громадський міжміський транспорт працював із перебоями.

"Авіація не літає, у поїздів теж якісь незрозумілі графіки, затримки. Автобусне сполучення між областями також десь працювало, десь не працювало. А міжміський транспорт і досі працює з перебоями: коли повітряна тривога, вони зупиняються і чекають. Тому люди, які мали автомобілі, вирішили зберегти мобільність та ринок став на паузу", - каже Новицький.

При цьому експерт зазначає, що у перші тижні війни на ринку відбувалися угоди навіть на авто преміум-класу.

"Можна було зробити припущення, що люди купуватимуть найдешевші авто, які можна знайти. Однак це припущення не виправдалося - купували всі: і дешеві та дорогі автомобілі. У тому числі й ті, які можна за мірками нашого ринку віднести до елітних. Купували взагалі все, швидше за все, для того, щоб евакуюватися", — каже Новицький.

При цьому експерт наголошує. що в перші тижні війни на першу позицію в топі запитів на AUTO.RIA вийшов Mercedes-Benz Vito, хоча раніше комерційні автомобілі типу "бусів" були в кінці запитів.

Mercedes-Benz Vito у перші тижні війни був у топі запитів

"Після того як пройшли перші тижні війни, продажі почали відновлюватися. Але незрозуміло як ці продажі здійснювалися, оскільки сервісні центри МВС тривалий час не працювали, перереєструвати машину було не можна. Тому побачити зріз картини того, що там на той час відбувалося ми не можемо. Всі йшло або на слово, на віру – передача техпаспорту чи у кращому разі оформлення нотаріальної довіреності”, – каже Новицький.

У свою чергу директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький також каже зазначає, що після початку війни ринок впав у повний ступор. Людям було не до автівок. Проте якісь угоди все ж таки були - люди купували автомобілі, щоб евакуюватися. Потім десь у середині березня ринок потихеньку почав оживати. Відкрилася процедура перереєстрації автомобілів у сервісних центрах, можна було переоформити автомобіль.

"На сьогоднішній день, на жаль, є падіння цього ринку. Падіння в рази. Якщо говорити в цифрах, то показники впали на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - каже експерт.

Машини з Європи та інші причини здешевлення авто

Омельницький також зазначає, що на вторинний ринок машин тисне потік автомобілів, які завезли за процедурою пільгового розмитнення. Вони мають найкращу цінову пропозицію порівняно з тими автомобілями, які раніше були на нашому ринку.

"Якщо ціни на ті самі моделі машин у Німеччині та ціни в Україні, то вони зрівнялися. Навіть часом в Україні вони нижчі. Це пов'язано з тим, що люди намагаються продати свої автомобілі, отримати якісь гроші, для того щоб здійснювати якісь життєві плани. Зараз триває процес скидання за демпінговими цінами автомобілів, які є у людей", - каже експерт.

Також на ринок авто впливає дефіцит палива. Попит на багато автомобілів перерозподілитися через дефіцит бензину, дизпалива, а також високі ціни на автогаз, що повністю нівелює перевагу газових автомобілів.

У свою чергу Новицький зазначає, що пільгове розмитнення авто з ЄС стало для ринку стресом. Покупці зайняли позицію, що чекає, оскільки завтра авто можна буде купити дешевше, а продавці також розгубилися через можливу конкуренцію.

При цьому експерт наголошує, що сама по собі пільгова розмитнення не сприяла зниженню цін на машини. Ціни на авто в ЄС виросли за рахунок пандемії коронавірусу: через карантин підприємства в ЄС зупинялися, а лагістичні ланцюжки порушилися. До того ж зіграв фактор дефіциту напівпровідників, який у свою чергу призвів до дефіциту нових автомобілів.

"По суті нульовий розмитнення дозволив ввозити автомобілі і поповнювати автопарк. Але автомобілі виходили в тих же цінах, як вони стоять в Україні. Оскільки чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за кордон, машини ввозили або жінки, або іноземці", - говорить Новицький.

Проблем із ввезенням авто додали також ініціативи щодо обмеження ввезення. Зараз у парламенті зареєстровані законопроекти щодо скасування пільгового розмитнення, а кількість пунктів пропуску через які можна ввозити авто для розмитнення скоротили спочатку до семи пунктів, потім до трьох.

Це мотивували тим, що перегонники автомобілів виробляють черги для гуманітарних вантажів. Хоча до війни через західний кордон ввозилося 50-60 тис. автомобілів на місяць і критичних черг не було, а за півтора місяці ввезли 30 тис., і вони чомусь створили черги. Очевидно, там є якась політична складова", — зазначає експерт.

При цьому вибрані пункти пропуску не можуть оформлювати транспортні засоби масою понад 5,5 тонни. Це означає, що за пільговою процедурою не можна розмитнити намиста або вантажівку, а ще автомобілі не можна ввозити на автопричепі.

Через те, що чоловікам не можна виїжджати за кордон, машини переганяли жінки або ввозили іноземці на автопричепах.

"Через те, що чоловіки не можуть виїжджати за кордон, люди користувалися послугами імпортерів перевізників, коли їхав автовоз та вантажив 6-8 автомобілів на причіп. Автовоз важить більше ніж 3,5 тонни і відповідно такий автомобіль не може перетнути кордон. Таким Таким чином, зараз автомобілі можна завозити тільки своїм ходом. Черги через це дуже великі», — розповідає експерт.

При цьому він також зазначає, що люди почали продавати свої машини за демпінговими цінами, щоб знайти засоби для існування.

"Є частина ринку, яку ми називаємо мас-маркет, сегмент, де була найактивніша частина торгів. Якщо брати за ціною, то наш мас-маркет раніше становив 6 тис. доларів. Ми нещодавно робили зріз і тепер цей показник знизився на тисячу доларів до 5 тисяч доларів.Це пов'язано, по-перше, з ввезеними автомобілями за нульовою розмитнення.Ще один фактор - багато хто продає автомобілі дешевше.Багато громадян залишилися без житла, без роботи без бізнесу, змушені були переїхати в інші регіони, вони продають автомобілі, щоб прожити", - зазначає експерт.

Через дефіцит бензину виріс інтерес до електромобілів

Омельницький також розповідає, що через дефіцит палива в українських покупців виріс інтерес до електромобілів.

"Якщо раніше бюджетну модель електромобіля можна було купити за 5-6 тис. доларів, то зараз старий Nissan Leaf або Renault Kangoo можна купити за 8-9 тис. доларів, а то й більше", - каже експерт.

З початком уживані Nissan Leaf подорожчали до $8-9 тис.

За його словами, крім зростання попиту, на ціни могли вплинути й складнощі із розмитненням електромобілів. Через те, що авто з ЄС можна ввозити тільки своїм ходом, ввезти і розмитнити електромобіль, який, як відомо, має невеликий запас ходу, стало дуже складно.

У свою чергу Омельницький зазначає, що хоча попит на електромобілі виріс у зв'язку з паливною кризою, кількісні показники їхнього продажу обвалилися пропорційно ринку.

"Коли пішла хвиля дефіциту попит на електромобілі виріс із цілком логічних причин тому що електромобілі можна заряджати без дефіциту та стояння в чергах. Інше питання - їх все одно дуже мало і вони не є повною альтернативою звичайним автомобілям через невеликий пробіг. Тим більше той факт, що зараз інтерес до них зросте до моменту, коли вони до нас приїдуть у необхідній кількості, має лаг у кілька місяців", - говорить експерт.

За його словами, хоча попит на електромобілі збільшується, забезпечити його доступною кількістю авто не вдасться. Через логістичну складність для України закрився китайський та американський напрямок імпорту. Авто з Китаю та США традиційно ввозили в Україну морським шляхом. Таким чином, постачати електромобілі можна тільки з Європейського Союзу.