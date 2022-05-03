В апреле продажи новых авто были лучше мартовских. Самыми популярными марками были Renault, Toyota и Volkswagen

В апреле в Украине было реализовано 1242 новых автомобиля, при этом за счет нулевой ставки растаможки увеличились продажи Mercedes-Benz и BMW. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

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По данным AUTO-Consulting, в апреле в Украине было продано 1242 новых авто, что почти вдвое больше, чем в марте, однако составляет всего 13% от показателя апреля 2021.

В январе-апреле в Украине продали 12 905 новых легковых автомобилей.

Издание отмечает, в военное время рынок автомобилей сильно изменился, однако спрос на новые машины, хоть и в меньшем объеме, но остался.

В апреле лидером украинского рынка стала марка Renault, которую выбрали 16% покупателей, на втором месте – Toyota, а на третьем VW.

Четвертую строчку заняла Skoda, пятое место стабильно занимает Mitsubishi, немного подросли продажи в Hyundai.

При этом за счет нулевых ставок растаможки авто, в апреле наблюдался рост продаж Mercedes-Benz и BMW.

В апреле также выросли продажи и экзотических китайских брендов, запасы которых были у неофициальных дилеров. Особым спросом пользовались электромобили.

Больше всего продаж наблюдалось в западных областях, а восточных регионах объем продаж снизился.

Напомним, в начале апреля в Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией.

Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Это привело к тому, что на польских пунктах большое количество желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей создало огромные очереди.

Однако уже в конце апреля в парламенте появился законопроект в котором помимо прочих изменений в налоговый кодекс решили отменить бесплатную растаможку автомобилей.