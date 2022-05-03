У квітні українці придбали 1242 нових автомобілі

У квітні в Україні було реалізовано 1242 нових автомобілі, при цьому за рахунок нульової ставки розмитнення збільшився продаж Mercedes-Benz і BMW. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

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За даними AUTO-Consulting у квітні в Україні було продано 1242 нових авто, що майже вдвічі більше, ніж у березні, проте становить лише 13% від показника квітня 2021 року.

У січні-квітні в Україні було продано 12 905 нових легкових автомобілів.

Видання зазначає, що у воєнний час ринок автомобілів сильно змінився, проте попит на нові машини хоч і в меншому обсязі, але залишився.

У квітні лідером українського ринку стала марка Renault, яку обрали 16% покупців, на другому місці – Toyota, а третьому VW.

Четвертий рядок зайняла Skoda, п'яте місце стабільно займає Mitsubishi, трохи підросли продажі в Hyundai.

При цьому за рахунок нульових ставок розмитнення авто, у квітні спостерігалося зростання продажів Mercedes-Benz та BMW.

У квітні також зросли продажі та екзотичних китайських брендів, запаси яких були у неофіційних дилерів. Особливим попитом користувалися електромобілі.

Найбільше продажів спостерігалося у західних областях, а в східних регіонах обсяг продажів знизився.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією.

Під дію закону потрапляє майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Це призвело до того, що на польських пунктах велика кількість бажаючих скористатися безмитним ввезенням автомобілів створила величезні черги.

Проте вже наприкінці квітня в парламенті з'явився законопроект, в якому, крім інших змін до податкового кодексу, вирішили скасувати безкоштовну розмитнення автомобілів.