Люди продают машины, чтобы выжить. Что происходит со вторичным рынком автомобилей в Украине

После российского вторжения в Украину тренды на рынке б/у автомобилей менялись несколько раз. Если в первые недели люди массово искали машину, чтобы уехать в более безопасные районы и на рынке творился полный хаос, то после введения нулевой пошлины на растаможку авто, на границах ЕС образовались очереди, а цены на б/у автомобили в Украине упали в разы.

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В первые недели войны украинцам было не до машин. Сотни тысяч бежали в более безопасные регионы Украины или вообще бежали из страны. Однако даже в то время какие-то сделки совершались, поскольку люди в условиях когда общественный транспорт работает с перебоями - машина едва ли не единственный способ бежать от войны. В то время сервисные центры МВД не работали и на рынке творился полный хаос: сделки заключались на слово с передачей техпаспортов. В лучшем случае оформлялась нотариальная доверенность.

Спустя месяц, когда ситуация на фронте стабилизировалась, а оккупанты отошли из части областей Украины рынок начал понемногу восстанавливаться. К тому же в начале апреля Верховная Рада отменила таможенные пошлины, налоги и акциз на ввоз автомобилей из-за границы. Спустя некоторое время эта инициатива вызвала резкую критику со стороны некоторых парламентариев, а также призывы вернуть пошлины и налоги. В парламенте даже зарегистрировали соответсвующий законопроект №7311. Однако по состоянию на 17 мая норма о беспошлинном ввозе машин все еще действует, а через границу все еще перегоняют авто из ЕС. К слову, не смотря на заявления об очередях на границе, автомобилей из ЕС сейчас ввозиться куда меньше чем ввозилось до войны, и далеко не все эти машины премиум-класса. В основном это б/у автомобили стоимостью до 100 тыс. гривен.

Хотя отмена налогов и позволила снизить цену на машины, спрос на них среди украинцев также упал. За время войны многие граждане потеряли работу, бизнес, вынуждены были уехать из родных мест в более безопасные регионы. Для того чтобы найти средства к существованию многие были вынуждены продать свои машины.

А еще на авторынок повлиял дефицит бензина, острая фаза которого началась в конце апреля и длится до сих пор. Из-за этого на нашем рынке выросло внимание к электромобилям. Однако из-за логистических ограничений быстро наполнить ими рынок также не удастся.

Delo.ua уже писал о том, как с начала войны изменился рынок новых автомобилей, а сейчас мы исследовали как с момента начала боевых действий менялся украинский рынок автомобилей с пробегом.

Начальный хаос и падение цен

По словам аналитика Autu-RIA Остапа Новицкого после начала боевых действий на рынке начался хаос.

"Первые сообщения о бомбардировках вызвали ответную реакцию автомобилистов. Те кто имел машину - просто заскакивал в нее и уезжал в западные регионы или за границу. Те у кого машины не было срочно искали где ее купить, взять или одолжить. Конечно без каких-либо оформлений, доверенности или чего-то другого", — говорит Новицкий.

Он отмечает, что такое поведение привело к тому, что предложение по продаже машин снизилось примерно вдвое: со 160 тыс. авто до 80-90 тысяч. По мнению аналитика, важным фактором стало то, что общественный междугородний транспорт работал с перебоями.

"Авиация не летает, у поездов, тоже какие-то непонятные графики, задержки. Автобусное сообщение между областями также где-то работало, где-то не работало. А междугородный транспорт и до сих пор работает с перебоями: когда воздушная тревога, они останавливаются и ждут. Поэтому люди, которые имели автомобили, решили сохранить мобильность и рынок стал на паузу", — говорит Новицкий.

При этом эксперт отмечает, что в первые недели войны люди происходили сделки и на авто премиум-класса.

"Можно было сделать предположение, что люди будут покупать самые дешевые авто, которые можно найти. Однако это предположение не оправдалось - покупали все: и дешевые и дорогие автомобили. В том числе и те, которые можно по меркам нашего рынка отнести к элитным. Покупали вообще все, скорее всего, для того чтобы эвакуироваться", — говорит Новицкий.

При этом эксперт отмечает. что в первые недели войны на первую позицию в топе запросов на Авто-RIA вышел Mercedes-Benz Vito, хотя раньше коммерческие авто типа "бусов" были в конце запросов.

Mercedes-Benz Vito в первые недели войны был в топе запросов

"После того как прошли первые недели войны продажи начали возобновляться. Но непонятно как эти продажи осуществлялись, поскольку сервисные центры МВД длительное время не работали, перерегистрировать машину было нельзя. Поэтому увидеть срез картины того, что там в то время происходило мы не можем. Все шло либо на слово, на веру - передача техпаспорта или в лучшем случае оформление нотариальной доверенности", — говорит Новицкий.

В свою очередь директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий также говорит отмечает, что после начала войны рынок впал в полный ступор. Людям было не до автомобилей. Тем не менее какие-то сделки все же были - люди покупали автомобили, чтобы эвакуироваться. Потом где-то в середине марта рынок потихоньку начал оживать. Открылась процедура перерегистрации автомобилей в сервисных центрах можно было переоформить автомобиль.

"На сегодняшний день к сожалению есть падение этого рынка. Падение в разы. Если говорить в цифрах, то показатели упали на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорит эксперт.

Машины из Европы и другие причины удешевления авто

Омельницкий также отмечает, что на вторичный рынок машин давит поток автомобилей, которые завезли по процедуре льготной растаможки. Они имеют лучшее ценовое предложение, по сравнению с теми автомобилями, которые ранее были на нашем рынке.

"Если цены на одни и те же модели машин в Германии и цены в Украине, то они сравнялись. Даже порой в Украине они ниже. Это связано в тем, что люди пытаются продать свои автомобили, получить какие-то деньги, для того чтобы осуществлять какие-то жизненные планы. Сейчас идет процесс сброса по демпинговым ценам автомобилей, которые есть у людей", — говорит эксперт.

Также на рынок авто влияет дефицит топлива. Спрос на многие автомобили перераспределиться из-за дефицита бензина, дизтоплива, а также высокие цены на автогаз, что полностью нивелирует преимущество газовых автомобилей.

В свою очередь Новицкий отмечает, что льготная растаможка авто из ЕС стала для рынка стрессом. Покупатели заняли выжидающую позицию поскольку завтра авто можно будет купить дешевле, а продавцы также растерялись из-за возможной конкуренции.

При этом эксперт подчеркивает, что сама по себе льготная растаможка не способствовала снижению цен на машины. Цены на авто в ЕС выросли за счет пандемии коронавируса: из-за карантина предприятия в ЕС останавливались, а логистические цепочки нарушились. К тому же, сыграл фактор дефицита полупроводников, который в свою очередь привел к дефициту новых автомобилей.

"По сути нулевая растаможка позволила ввозить автомобили и пополнять автопарк. Но автомобили получались в тех же ценах, как они стоят в Украине. Поскольку мужчины призывного возраста не могут выезжать за границу, машины ввозили либо женщины, либо иностранцы", — говорит Новицкий.

Проблем с ввозом авто добавили также инициативы по ограничению ввоза. Сейчас в парламенте зарегистрированы законопроекты по отмене льготной растаможки, а количество пунктов пропуска через которые можно ввозить авто для растаможки сократили сначала до семи пунктов, потом до трех.

Это мотивировали тем, что перегонщики автомобилей создают очереди для гумманитарных грузов. Хотя до войны через западную границу ввозилось 50-60 тыс. автомобилей в месяц и критических очередей не было, а за полтора месяца ввезли 30 тыс. и они почему-то создали очереди. Очевидно там есть какая-то политическая составляющая", — отмечает эксперт.

При этом выбранные пункты пропуска не могут оформлять транспортные средства массой более 5,5 тонн. Это значит, что по льготной процедуре нельзя растаможить бус или грузовик, а еще автомобили нельзя ввозить на автоприцепе.

Из-за того, что мужчинам нельзя выезжать за границу машины перегоняли женщины или ввозили иностранцы на автоприцепах

"Из-за того, что мужчины не могут выезжать за границу, люди пользовались услугами импортеров перевозчиков, когда ехал автовоз и грузил 6-8 автомобилей на прицеп. Автовоз весит больше чем 3,5 тонны и соответственно такой автомобиль не может пересечь границу. Таким образом сейчас автомобили можно завозить только своим ходом. Очереди из-за этого очень большие", — рассказывает эксперт.

При этом он также отмечает, что люди начали продавать свои машины по демпинговым ценам, чтобы найти средства к существованию.

"Есть часть рынка, которую мы называем масс-маркет, сегмент где была самая активная часть торгов. Если брать по цене, то наш масс-маркет ранее составлял 6 тыс. долларов. Мы недавно делали срез и теперь этот показатель снизился на тысячу долларов до 5 тысяч долларов. Это связано, во-первых, с ввезенными автомобилями по нулевой растаможке. Еще один фактор - многие продают автомобили дешевле. Многие граждане остались без жилья, без работы без бизнеса, вынуждены были переехать в другие регионы, они продают автомобили, чтобы прожить", — отмечает эксперт.

Из-за дефицита бензина вырос интерес к электромобилям

Омельницкий также рассказывает, что из-за дефицита топлива у украинских покупателей вырос интерес к электромобилям.

"Если раньше бюджетную модель электромобиля можно было купить за 5-6 тыс. долларов, то сейчас старый Nissan Leaf или Renault Kangoo можно купить за 8-9 тыс. долларов, а то и больше", — говорит эксперт.

С началом подержанные Nissan Leaf подорожали до $8-9 тыс

По его словам, кроме роста спроса, на цены могли повлиять и сложности с растаможкой электромобилей. Из-за того, что авто из ЕС можно ввозить только своим ходом, ввезти и растаможить электромобиль, который как известно обладает небольшим запасом хода, стало очень сложно.

В свою очередь Омельницкий отмечает, что хотя спрос на электромобили вырос в связи с топливным кризисом, количественные показатели их продаж обвалились пропорционально рынку.

"Когда пошла волна дефицита спрос на электромобили вырос по вполне логичным причинам потому что электромобили можно заряжать без дефицита и стояния в очередях. Другой вопрос - их все равно очень мало и они не являются полной альтернативой обычным автомобилям в силу небольшого пробега. Тем более тот факт, что сейчас интерес к ним возрастет до момента когда они к нам приедут в необходимом количестве имеет лаг в несколько месяцев", — говорит эксперт.

По его словам, хотя спрос на электромобили увеличивается, обеспечить его доступным количеством авто не получится. Из-за логистической сложности для украины закрылось китайское и американское направление импорта. Авто из Китая и США традиционно ввозили в Украину морским путем. Таким образом поставлять электромобили можно только из Европейского Союза.