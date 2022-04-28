Две трети страны не работает, и вскоре Украину ждут зарплаты в $150 — инвестбанкир Мазепа

Владелец и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа отмечает риски сильного роста официальной безработицы в ближайшее время с радикальным падением уровня зарплат работающих украинцев. Об этом он рассказал в интервью Forbes.ua.

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"Две трети страны не работает, около 5 миллионов человек выехали за границу. На третий-четвертый месяц войны мы получим огромное количество безработных, вынужденных жить на скромные пособия, которые будет выплачивать государство. Есть риск того, что мы вернемся в 1996 год, к зарплатам в 150 долларов в эквиваленте, и это будет считаться нормой", — сказал он.

По словам Мазепы, еще 24 февраля, в первый день войны России против Украины, он осознал, что профессия инвестбанкира сейчас "умножена на ноль", поскольку важнейшей задачей стало сохранить себя и своих близких, перебраться в безопасное место и лишь потом решать, что и как делать дальше.

"Есть понимание, что мы заходим в сложный, длительный военный марафон. В нем нет места для довоенного бизнеса... Стоимость почти любого украинского актива сейчас близка к нулю. Война продолжается, и мы не понимаем, сколько что может стоить и как оценивать. Даже если физически актив остался, его невозможно оценить", — отметил инвестбанкир.

Бизнесмен также выразил опасение, что если военная ситуация не улучшится до 1 сентября и вывезенные в страны Европы украинские дети пойдут в школы уже там, то до половины уехавших граждан больше в Украину не вернутся.

"Это негативно отразится на потребительских рынках, рынке труда, а в долгосрочной перспективе – на демографии всей страны. Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле это приток свежей крови, и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей", — подчеркнул он.

Отметим, что накануне Еврокомиссия инициировала создание общеевропейской платформы подбора кадров из третьих стран, пилотный запуск которой ожидается уже к лету текущего года для граждан Украины, столкнувшейся с колоссальным исходом населения в ЕС из-за войны.

Напомним также, что 21 апреля Верховная Рада приняла закон, которым упростила процедуру получения статуса безработного в период военного положения.