ЕС хочет разрешить подавать заявки на проживание из третьих стран и запустить платформу подбора кадров из Украины

Европейская комиссия предлагает упростить процедуру оформления единого разрешения на работу и проживание в ЕС с введением возможности подавать заявки не только в государствах-членах союза, но и в третьих странах.

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Как говорится в сообщении Еврокомиссии, предлагаемые ей меры также призваны усилить гарантии равного обращения с людьми и защиты от трудовой эксплуатации.

Кроме пересмотра директивы о едином разрешении, правительство Евросоюза предлагает внести изменения и в директиву о долгосрочном резидентстве, в том числе разрешить суммирование периодов проживания в разных государствах-членах союза.

"Также этот пересмотр расширит права постоянно проживающих в ЕС и членов их семей, в том числе облегчит воссоединение семей и облегчит мобильность внутри ЕС", - сообщают в Еврокомиссии.

Помимо этого, предлагается активизировать оперативное сотрудничество между странами ЕС, а также со странами-партнерами по ряду ключевых инициатив, направленных на удовлетворение потребностей рынка труда.

Так, Еврокомиссия прописала типовые шаги по вводу в действие анонсированной в июне 2021 года программы партнерства с талантами из третьих стран: до конца текущего года програма должна заработать для Марокко, Туниса и Египта.

Кроме того, предлагается создать первую общеевропейскую платформу и инструмент подбора кадров - Европейский пул талантов, который призван сделать ЕС более привлекательным для граждан третьих стран, ищущих возможности для своей самореализации, а также помочь европейским работодателям найти нужных им людей. Пилотный проект уже скоро будет реализован в отношении граждан Украины.

"Для решения острой необходимости облегчить доступ к рынку труда для прибывающих из Украины комиссия предлагает пилотную инициативу, которая должна быть запущена к лету 2022 года. Общеевропейская платформа поможет им сопоставить свои навыки и квалификацию с потенциальными работодателями на местном уровне или в другом государстве-члене ЕС", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии также указывают, что изучают дополнительные потенциальные возможности для легальной миграции в ЕС в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Комиссия видит потенциал для сосредоточения внимания на дальновидной политике вокруг трех областей деятельности: забота, молодежь и инновации. Цель будет заключаться в привлечении навыков и талантов в сектора, где существует нехватка и потребность в рабочей силе, например, в секторе долгосрочного ухода", - отмечают в пресс-службе ЕК.

Также эта политика направлена на создание возможностей для молодых людей исследовать новые страны, получать пользу от работы и путешествий, а также на продвижение инновационного предпринимательства в Евросоюзе и инвестирование в европейский "технологический суверенитет".

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