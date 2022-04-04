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Из фонда Евросоюза на нужды украинских беженцев выделят 17 миллиардов евро
Почти 17 миллиардов евро из фонда Евросоюза будут выделены на помощь украинским беженцам. Соответствующие законодательные изменения сегодня принял Совет ЕС.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
"Совет ЕС принял законодательные изменения, позволяющие странам-членам перенаправить ресурсы фондов регионального развития и Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD) для помощи беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.
Быстрое принятие этих приложений к законодательству по использованию фондов ЕС является четким свидетельством солидарности Евросоюза с беженцами из Украины и со странами-членами, особенно на границах с Украиной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что этот шаг поможет странам-членам мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения украинских беженцев базовой социальной защитой, включая место для проживания, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию и, в частности, к мерам по борьбе против пандемии коронавируса.
Отметим, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 29 марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 4,019 миллиона человек.
Власти Польши заявили, что будут и дальше принимать украинских беженцев и готовятся к новым миграционным волнам, несмотря на замедление потока в последнее время.
А Чехия уже вплотную подошла к тому числу беженцев из Украины, которых она способна принять без особых проблем. В настоящее время там уже более 270 тысяч украинцев.
Напомним, правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в связи с войной.
Также Финляндия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины.