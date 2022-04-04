Из фонда Евросоюза на нужды украинских беженцев выделят 17 миллиардов евро

Почти 17 миллиардов евро из фонда Евросоюза будут выделены на помощь украинским беженцам. Соответствующие законодательные изменения сегодня принял Совет ЕС.

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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС принял законодательные изменения, позволяющие странам-членам перенаправить ресурсы фондов регионального развития и Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD) для помощи беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Быстрое принятие этих приложений к законодательству по использованию фондов ЕС является четким свидетельством солидарности Евросоюза с беженцами из Украины и со странами-членами, особенно на границах с Украиной.

Отмечается, что этот шаг поможет странам-членам мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения украинских беженцев базовой социальной защитой, включая место для проживания, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию и, в частности, к мерам по борьбе против пандемии коронавируса.

Отметим, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 29 марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 4,019 миллиона человек.

Власти Польши заявили, что будут и дальше принимать украинских беженцев и готовятся к новым миграционным волнам, несмотря на замедление потока в последнее время.

А Чехия уже вплотную подошла к тому числу беженцев из Украины, которых она способна принять без особых проблем. В настоящее время там уже более 270 тысяч украинцев.

Напомним, правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в связи с войной.

Также Финляндия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины.