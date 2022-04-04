Із фонду Євросоюзу на потреби українських біженців виділять 17 мільярдів євро

Майже 17 мільярдів євро із фонду Євросоюзу буде виділено на допомогу українським біженцям. Відповідні законодавчі зміни сьогодні ухвалила Рада ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС прийняла законодавчі зміни, що дозволяють країнам-членам перенаправити ресурси фондів регіонального розвитку та Фонду європейської допомоги для найбільш нужденних (FEAD) для допомоги біженцям, які рятуються від російської військової агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Швидке прийняття цих змін до законодавства щодо використання фондів ЄС є чітким свідченням солідарності Євросоюзу з біженцями з України та з країнами-членами, особливо на кордонах з Україною.

Зазначається, що цей крок допоможе країнам-членам мобілізувати додаткові ресурси для забезпечення українських біженців базовим соціальним захистом, включаючи місце для проживання, доступ до освіти та медичного обслуговування та, зокрема, заходів щодо боротьби проти пандемії коронавірусу.

Зазначимо, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 29 березня оцінює чисельність біженців, які були змушені залишити Україну через російське військове вторгнення 24 лютого щонайменше 4,019 мільйона людей.

Влада Польщі заявила, що й надалі прийматиме українських біженців і готується до нових міграційних хвиль, незважаючи на уповільнення потоку останнім часом.

А Чехія вже впритул підійшла до числа біженців з України, яких вона здатна прийняти без особливих проблем. Нині там уже понад 270 тисяч українців.

Нагадаємо, уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму для громадян України у зв'язку із війною.

Також Фінляндія готова прийняти десятки тисяч біженців із України.