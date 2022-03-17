Чехия подошла к предельному числу беженцев из Украины, которых может принять без проблем - премьер

Чехия на сегодня вплотную подошла к тому числу беженцев из Украины, которых она способна принять без особых проблем. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Петр Фиала, передают České noviny.

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"В настоящее время в Чешской Республике 270 тысяч человек, бежавших от военного конфликта. Мы должны признать, что мы находимся на самом пределе того количества, которое можем принять без особых проблем", - сказал он.

При этом, по словам главы чешского правительства, его страна должна продолжать предпринимать шаги, которые помогут справиться с дальнейшим ростом числа прибывающих. В частности, для этого предстоит внести изменения в законы, регулирующие вопросы виз, безопасности, образования и занятости беженцев.

Как отметил Фиала, правительство также профинансирует размещение беженцев: Министерство регионального развития готовит субсидии для местных общин на приобретение и реконструкцию жилья для этих целей.

Как отметил чешский премьер, исходя из опыта предыдущих волн миграции, считалось, что страна способна принять около 200 тысяч человек, или около 2% своего населения, однако нынешняя волна беженцев несопоставима по скорости и масштабам с предыдущими.

Тем не менее глава правительства выразил уверенность, что его страна является одной из справляющихся с притоком иммигрантов лучше всего. По его словам, она способна справиться и при большем количестве прибывших, если будет располагать соответствующим финансированием и будут проведены определенные изменения в госуправлении.

Фиала при этом выступил против введения Европейским Союзом квот по приему украинских беженцев, призвав вместо этого ЕС к "финансовой солидарности со странами, наиболее пострадавшими от волны беженцев". По его словам, готовность других стран-членов союза к этому имеется.

Напомним также, что 15 марта Фиала вместе с коллегами из Польши и Словении посещал Киев, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отметим при этом, что всего, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 16 марта, число беженцев из Украины превысило 3,169 миллиона человек. В частности, 1,916 миллиона украинцев выехали в Польшу.