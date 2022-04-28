ЄС хоче дозволити подавати заявки на проживання з третіх країн та запустити платформу підбору кадрів з України

Європейська комісія пропонує спростити процедуру оформлення єдиного дозволу на роботу та проживання в ЄС із запровадженням можливості подавати заявки не лише у державах-членах союзу, а й у третіх країнах.

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Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, запропоновані нею заходи також покликані посилити гарантії рівного ставлення до людей та захисту їх від трудової експлуатації.

Крім перегляду директиви про єдиний дозвіл уряд Євросоюзу пропонує внести зміни і до директиви про довгострокове резидентство, у тому числі дозволити сумування періодів проживання у різних державах-членах союзу.

"Також цей перегляд розширить права, тих, хто постійно мешкає у ЄС, та членів їхніх сімей, у тому числі полегшить возз'єднання сімей та мобільність усередині ЄС", — повідомляють у Єврокомісії.

Крім того, пропонується активізувати оперативну співпрацю між країнами ЄС, а також з країнами-партнерами з низки ключових ініціатив, спрямованих на задоволення потреб ринку праці.

Так, Єврокомісія прописала типові кроки щодо введення в дію анонсованої у червні 2021 року програми партнерства з талантами із третіх країн: до кінця поточного року програма має запрацювати для Марокко, Тунісу та Єгипту.

Крім того, пропонується створити першу загальноєвропейську платформу та інструмент підбору кадрів — європейський пул талантів, який покликаний зробити ЄС більш привабливим для громадян третіх країн, які шукають можливості для самореалізації, а також допомогти європейським роботодавцям знайти потрібних їм людей. Пілотний проєкт вже скоро буде реалізовано щодо громадян України.

"Для вирішення гострої необхідності полегшити доступ до ринку праці для тих, хто прибуває з України, комісія пропонує пілотну ініціативу, яка має бути запущена до літа 2022 року. Загальноєвропейська платформа допоможе їм зіставити свої навички та кваліфікацію з потенційними роботодавцями на місцевому рівні або в іншій державі-члені ЄС", — йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії також зазначають, що вивчають додаткові потенційні можливості для легальної міграції до ЄС у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

"Комісія бачить потенціал для зосередження уваги на далекоглядній політиці навколо трьох областей діяльності: турбота, молодь та інновації. Мета буде полягати у залученні навичок та талантів у сектори, де існує нестача та потреба у робочій силі, наприклад, у секторі довгострокового догляду", — зазначають у пресслужбі ЄК.

Також ця політика спрямована на створення можливостей для молодих людей досліджувати нові країни, отримувати користь від роботи та подорожей, а також на просування інноваційного підприємництва в Євросоюзі та "інвестування в європейський "технологічний суверенітет".

Джерело фото: ua.depositphotos.com