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Дві третини країни не працює, і незабаром на Україну чекають зарплати у $150 — інвестбанкір Мазепа
Власник та генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відзначає ризики сильного зростання офіційного безробіття найближчим часом із радикальним падінням рівня зарплат працюючих українців. Про це він розповів у інтерв'ю Forbes.ua.
"Дві третини країни не працює, близько 5 мільйонів людей виїхали за кордон. На третій-четвертий місяць війни ми отримаємо величезну кількість безробітних, змушених жити на скромні виплати, які виплачуватиме держава. Є ризик того, що ми повернемося у 1996 рік, до зарплат у 150 доларів в еквіваленті, і це вважатиметься нормою", — сказав він.
За словами Мазепи, ще 24 лютого, у перший день війни Росії проти України, він усвідомив, що професія інвестбанкіра зараз "помножена на нуль", оскільки найважливішим завданням стало зберегти себе та своїх близьких, перебратися у безпечне місце і лише потім вирішувати, що й як робити далі.
"Є розуміння, що ми заходимо у складний, тривалий військовий марафону. У ньому немає місця для довоєнного бізнесу... Вартість майже будь-якого українського активу зараз близька до нуля. Війна триває, і ми не розуміємо, скільки що може коштувати і як оцінювати. Навіть якщо фізично актив залишився, його неможливо оцінити", — наголосив інвестбанкір.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Бізнесмен також висловив побоювання, що якщо військова ситуація не покращиться до 1 вересня і вивезені до країн Європи українські діти підуть до шкіл уже там, то до половини громадян, які поїхали, більше в Україну не повернуться.
"Це негативно позначиться на споживчих ринках, ринку праці, а в довгостроковій перспективі на демографії всієї країни. До речі, за рахунок наших переселенців Європа непогано виправить свою демографічну ситуацію. Це лише на перший погляд здається, що для них наші переселенці — це важка ноша. Насправді це приплив свіжої крові, і між європейськими країнами вже є конкуренція за наших людей", — наголосив він.
Зазначимо, що напередодні Єврокомісія ініціювала створення загальноєвропейської платформи підбору кадрів із третіх країн, пілотний запуск якої очікується вже до літа поточного року для громадян України, яка зіткнулася з масштабним виїздом населення в ЄС через війну.
Нагадаємо також, що 21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким спростила процедуру набуття статусу безробітного в період воєнного стану.