В Украине запустили онлайн калькулятор денежного довольствия военных

В Министерстве обороны запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что на платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором .

Какая информация доступна

Как отмечают в Минобороны, на платформе можно получить информацию о:

порядке начисления и выплаты денежного довольствия;

единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

Сколько стоит обеспечение одного военнослужащего ВСУ

В 2024 году содержание одного украинского воина обходится Украине в 1,2 миллиона гривен в год. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью Bloomberg.

По словам чиновника, это ориентировочная сумма, не включающая расходы по оружию.

Выплаты военным

Напомним, 12 апреля Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

Эти выплаты будут обеспечены за счет налоговых поступлений и внутреннего долга.

Кабинет министров Украины в августе 2023 года принял постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих, стражей порядка и спасателей.

Во время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, ежемесячные доплаты предусмотрены для срочников и курсантов: по 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.