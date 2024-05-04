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В Украине запустили онлайн калькулятор денежного довольствия военных
В Министерстве обороны запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что на платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором .
Какая информация доступна
Как отмечают в Минобороны, на платформе можно получить информацию о:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- порядке начисления и выплаты денежного довольствия;
- единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
- других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.
Сколько стоит обеспечение одного военнослужащего ВСУ
В 2024 году содержание одного украинского воина обходится Украине в 1,2 миллиона гривен в год. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью Bloomberg.
По словам чиновника, это ориентировочная сумма, не включающая расходы по оружию.
Выплаты военным
Напомним, 12 апреля Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.
Эти выплаты будут обеспечены за счет налоговых поступлений и внутреннего долга.
Кабинет министров Украины в августе 2023 года принял постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих, стражей порядка и спасателей.
Во время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.
Кроме того, ежемесячные доплаты предусмотрены для срочников и курсантов: по 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.