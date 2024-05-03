"Ограниченно пригодных" больше не будет: 4 мая вступает в силу соответствующий приказ Минобороны

Начиная с 4 мая мужчинам от 18 до 60 лет со статусом "ограниченно пригодный" необходимо будет пройти повторный медосмотр.

Об этом сообщает Liga.net.

В издании напоминают, что Министерство обороны подало изменения в приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий - он вступает в силу с 4 мая.

Согласно нововведению, после прохождения повторного медосмотра военнообязанные не будут подпадать под категорию "ограниченно пригодный", вместо этого останутся "пригодный" или "непригодный" к службе.

Во многих случаях формулировку "ограниченно пригодные" заменили "пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

В документе отмечается, что человек может быть признан "пригодным" к службе, если армия потребует пополнения в вышеперечисленных подразделениях или учреждениях.

Сама "пригодность" к службе теперь будет разделяться на следующие категории:

полностью пригоден;

пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

призывники, граждане, принимаемые на военную службу по контракту, а также кандидаты на поступление в ВУЗы, признаются пригодными при наличии негативного серологического исследования на сифилис.

Таким образом, мужчинам от 18 до 60 лет со статусом "ограниченно пригодный" с 4 мая следует пройти повторную военно-врачебную комиссию для определения "пригодности" или "непригодности" к службе. Это нужно будет сделать до 4 февраля 2025 года.

Минздрав проверил ВЛК в Киеве

Напомним, что из-за увеличения количества жалоб, полученных Министерством здравоохранения, ведомством были инициированы проверки ВЛК.

Также Минздрав совместно с правоохранительными органами начали проверять решения комиссий об ограниченной пригодности лиц к военной службе, выданные после начала российского полномасштабного вторжения.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что было возбуждено большое количество уголовных дел по этому поводу. В то же время, возможных сроков пересмотра упомянутых решений врачебных комиссий Ляшко не назвал.

После того, как Минздрав проверил работу 10 военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Киеве, был обнаружен ряд нарушений.

Напомним, с 1 декабря 2023 года документы ВЛК можно подавать в электронном виде – учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

Кроме того, в Украине сократили сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней.

В то же время, продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно заданию СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре 2023 года.

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