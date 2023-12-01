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Документы ВВК теперь можно подавать в электронном виде
Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями разработали изменения в законодательство, позволяющие упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны.
"Как результат - раненному военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности", - отметили в Минобороны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ведомстве отметили, что теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота:
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;
- постановление ВВК о непригодности к военной службе;
- другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.
"Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию", - подчеркнули в Минобороны.
Там добавили, что документы о решении ВВК по отпуску или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит заведение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.
Военная часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК, посылает соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.
Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования вывода ВВК из воинской части – например справку об обстоятельствах травмы. Следует только отправить электронный запрос.
"Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", - подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.
В Минобороны подчеркнули, что совместно с Минздравом работают над улучшением нового сервиса путем дополнительных учений персонала и методических рекомендаций.
"Если учреждение, к которому вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, обращайтесь на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442 и сообщите об этом случае. По поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту"., – подчеркнули в Минобороны.
Напомним, в настоящее время в Украине сократили сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней.
В то же время, продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно задаче СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года.