"Обмежено придатних" більше не буде: 4 травня набирає сили відповідний наказ Міноборони

Починаючи з 4 травня чоловікам віком від 18 до 60 років зі статусом "обмежено придатний" необхідно буде пройти повторний медогляд.

Про це інформує Liga.net.

У виданні нагадують, що Міністерство оборони подало зміни до наказу №402 про роботу військово-лікарських комісій - він набирає чинності з 4 травня.

Згідно з нововведенням, після проходження повторного медогляду військовозобов'язані не підпадатимуть під категорію "обмежено придатний", замість цього залишаться "придатний" або "непридатний" до служби.

У багатьох випадках формулювання "обмежено придатні" замінили на "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

У документі зазначається, що людина може бути визнана "придатною" до служби, якщо армія потребуватиме поповнення у перерахованих вище підрозділах або установах.

Сама "придатність" до служби тепер розділятиметься на такі категорії:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

призовники, громадяни, що приймаються на військову службу за контрактом, а також кандидати на вступ до ВВНЗ, визнаються придатними за наявності негативного серологічного дослідження на сифіліс.

Таким чином, чоловікам від 18 до 60 років з "обмежено придатним" статусом з 4 травня слід буде пройти повторну військово-лікарську комісію для визначення "придатності" або "непридатності" до служби. Це необхідно буде зробити до 4 лютого 2025 року.

МОЗ перевірило ВЛК у Києві

Нагадаємо, що через збільшення кількості скарг, які отримало Міністерство охорони здоров'я, відомством були ініційовані перевірки ВЛК.

Також МОЗ спільно з правоохоронними органами почали перевіряти рішення комісій про обмежену придатність осіб до військової служби, які були видані після початку російського повномасштабного вторгнення.

Очільник МОЗу Віктор Ляшко розповів, що було відкрито велику кількість кримінальних справ щодо цього. Водночас можливих термінів перегляду згаданих рішень лікарських комісій Ляшко не назвав.

Після того, як МОЗ перевірило роботу 10 військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Києві, було виявлено ряд порушень.

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року документи ВЛК можна подавати в електронному вигляді - заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

Крім того, наразі в Україні скоротили терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше 4 робочих днів.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ у вересні 2023 року.

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