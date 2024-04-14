В Україні оцифрували всі дані про чоловіків призовного віку, - Міноборони

На сьогодні оцифровані дані про чоловіків призовного віку, які можуть підлягати мобілізації у всіх 24 регіонах України та Києві.

Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.

За його словами, одним з головних завдань Міністерства оборони є адаптація оборонних стратегій до швидкозмінних умов військово-політичної та військово-стратегічної ситуації.

Мобілізація до лав ЗСУ

Гаврилюк розповів про ухвалений Верховною Радою напередодні в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Закон поки ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент України Володимир Зеленський підпише його.

Цей документ фіксує чотири важливі речі:

обовʼязки громадян;

обовʼязки органи місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18 – 60 років;

закриття частини шпарин ухиляння від мобілізації.

Також Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №10379 про збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.

Крім того президент України підписав Закон № 10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

"І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними", – пояснив заступник міністра.

Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг"

Як наголосив Гаврилюк, важливим чинником є максимальна прозорість в процесі мобілізації. Наразі Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу", –підкреслив Гаврилюк.

Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Наразі Верховна Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначала, що у кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, після чого вони зможуть їх використовувати.

"Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - пояснювала заступниця міністра.

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Найбільш скандальні норми, закладені в цей документ, стосуються створення реєстру військовозобов'язаних.

Відомості, які збиралися органами державної влади на цілі, відомі громадянам, тепер за замовчуванням оброблятимуть інші органи - від ТЦК до СБУ - для реалізації інших цілей, про які громадян при зборі даних ніхто не попереджав.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти

відомості про володіння іноземними мовами

інформація про право на володіння зброєю

наявність посвідчення водія

дані про батьків військовозобов'язаного

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон

інформація про судимості.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.