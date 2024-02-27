Кабінет військовозобов'язаного готовий наполовину: коли він запрацює

Електронний кабінет для військовозобов'язаних запрацює через два місяці після того, як президент Володимир Зеленський підпише закон № 1062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, який ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes.

"Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути", – сказала Черногоренко.

За її словами, розробка електронного кабінету призовника, який має зʼявитися на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", готова на 40–50%.

Також готується функціонал, де директор підприємства зможе запросити бронювання своїх працівників. Сертифікат захисника – робоча назва для витягу з реєстру "Оберіг" про військовозобов’язаного.

Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ з QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат.

Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Наразі Верховна Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

Раніше Черногоренко зазначала, що у кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, після чого вони зможуть їх використовувати.

"Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - пояснювалала заступниця міністра.

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Найбільш скандальні норми, закладені в цей документ, стосуються створення реєстру військовозобов'язаних.

Відомості, які збиралися органами державної влади на цілі, відомі громадянам, тепер за замовчуванням оброблятимуть інші органи - від ТЦК до СБУ - для реалізації інших цілей, про які громадян при зборі даних ніхто не попереджав.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти

відомості про володіння іноземними мовами

інформація про право на володіння зброєю

наявність посвідчення водія

дані про батьків військовозобов'язаного

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон

інформація про судимості і таке інше.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.