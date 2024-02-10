Законопроєкт про мобілізацію: всім військовозобов'язаним буде потрібний сертифікат захисника

В Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

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Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, пише РБК-Україна.

"Смарт-мобілізація"

Як наголосив Арахамія, українці незадоволені діями співробітників військкомату, які на вулицях ловлять військовозобов'язаних, тому у Верховній Раді шукають альтернативний шлях проведення мобілізації.

Нардеп уточнив, що для цього потрібно зібрати дані про всіх військовозобов'язаних в одну систему.

Наразі Верховна Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК", - зазначив Арахамія.

За його словами, це робиться для того, щоб держава розуміла, скільки людей теоретично можуть бути призвані до лав ЗСУ і таким чином можна було організувати так звану "смарт-мобілізацію".

Він додав, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

Водночас Арахамія підкреслив, що на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, але й примус, який запропонував Міноборони, також не підходить.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого - каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток", - заявив нардеп.

Обіцяють врахувати всі пропозиції, які покращать законопроєкт

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

Раніше Арахамія перерахував норми у законопроєкті про мобілізацію, які потребують виправлення та перегляду до другого читання. За його словами, арештів рахунків ухилянтів точно не буде, але буде інший примус.

Також у Верховній Раді чекають роз'яснень від Міноборони щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника у законопроєкті про мобілізацію. Депутати не розуміють, як ця ідея може бути реалізована технічно, оскільки не всі люди можуть або мають доступ до інтернету і смартфонів.

Зауважимо, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції, але закликав депутатів ухвалити документ у першому читанні.

Як прогнозує народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт про мобілізацію в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.