Антикорупційний комітет ВР визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

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Про це повідомила пресслужба комітету.

У повідомленні йдеться, що на засіданні комітету з питань антикорупційної політики 5 лютого 2024 року було розглянуто питання щодо проведення антикорупційної експертизи законопроєкту №10449.

"У ході дискусії та за результатами обговорення законопроекту, комітетом визнано, що окремі норми проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (реєстр. № 10449) не відповідають вимогам антикорупційного законодавства", - повідомила пресслужба.

Членкиня комітету і народна депутатка Вікторія Сюмар прокоментувала вищезгадане рішення, зазначивши, що в законопроєкті знову все виписано не чітко і сумнівно.

"Поки що ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати", - зауважила вона.

Крім того, вона наголосила на тому, що комітет знову визнав законопроект таким, що містить корупційні ризики.

"І через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - зазначила вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що у попередньому законопроєкті про мобілізацію №10378 антикорупційний комітет Верховної Ради також виявив певні положення, які могли б сприяти корупційним ризикам.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 30 січня зареєстрував у Верховній Раді України оновлену версію законопроєкту про мобілізацію №10449. У Міноборони зазначили, що всі попередні коментарі та зауваження до законопроєкту були враховані та обговорені у співпраці з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.

Додамо, що народний депутат Ярослав Железняк розписав графік в Раді стосовно того, як буде рухатись законопроєкт №10449. За його словами, навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня він не вступить в силу.

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