Зупинить роботу країни: бізнес виступив проти нового законопроєкту про мобілізацію

Європейська Бізнес Асоціація (EБA) закликала Верховну Раду не приймати урядовий законопроєкт №10449 щодо посилення мобілізації без доопрацювань через низку суперечливих норм. Також бізнес-спільнота закликала продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників.

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Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, робота економіки є вкрай важливою як для країни, так і для наближення Перемоги України. Ця робота, власне, напряму пов’язана з роботою бізнесу в країні, який сплачує податки, надає роботі місця, сплачує заробітні плати, донатить, тощо.

"Безумовно, перебуваючи вже який рік у війні, підтримка та забезпечення військового фронту є конче необхідним. Проте, в контексті військового фронту та економіки потрібен баланс. Адже один напрям без іншого все ж не може існувати", - наголошують в ЄБА.

Там зауважують, що Україні потрібен працюючий бізнес, потрібні нові інвестиції. Україні потрібна працююча економіка для Перемоги.

"Для розуміння цифр, за даними Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, тільки за листопад і тільки великий бізнес сплатив майже 27 млрд грн до держбюджету. Що, власне, демонструє важливість бізнесу і для військового фронту, завдяки сплаченим податкам якого ЗСУ забезпечуються ресурсами", - підкреслюють в ЄБА.

Питання людського ресурсу

Бізнес-спільнота наголошує, що наразі особливо чутливим для економіки та армії стало питання людського ресурсу.

В ЄБА нагадують, що 30 січня цього року у ВРУ було повторно внесено Урядовий проєкт Закону №10449, яким пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації.

"Бізнес проаналізував його і чимало норм все ж, на жаль, викликають питання. Адже документ, фактично, є копією законопроєкту №10378 щодо якого бізнес уже висловлював своє занепокоєння, зокрема тому, що він містив ознаки порушення Конституції України та міг мати негативні наслідки для економіки", - зазначають в ЄБА.

Бізнес переконаний, що наразі ключовим завданням має бути створення дійсно працюючих норм, збалансованих, які можна виконати та які не будуть паралізувати роботи частини країни.

Власне, тому, на переконання ЄБА законопроєкт щодо мобілізації не можна приймати, а потрібно ще раз свідомо підійти до його доопрацювання – аби не зупинити роботу країни і, зокрема, її економіки.

На кордоні водіям фур видають повістки

Окремо в асоціації звертають увагу на ситуацію, яка набула серйозних обертів біля кордонів.

"Так, правоохоронні орган та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України. Співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних згідно Закону України. Це призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень. Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів\тижнів не на броні. Відповідно, має з’явитись до ТЦК для оновлення інформації і, з досвіду про який говорить бізнес, часто таких працівників мобілізують не дочекавшись рішення про продовження броні", - заявляють в ЄБА.

Тож така ситуація ситуація на кордонах призводить до того, що, з одного боку, ускладнилась логістика (і так в непростий час), з іншого боку, у працівників виникає чимало питань.

"Тож все-таки порядність, законність та зрозумілість у правилах та роботі мають знайти місце. Бо єдиний ефект, який можна цим досягти – втрата довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрата замовлень, звільнення працівників, зупинка виробничої діяльності компаній в цілому, а також зменшення надходжень до державного бюджету в частині сплати податків та митних платежів", - констатують в ЄБА.

Бронювання працівників

І ще одним нагальним питанням є бронювання працівників для продовження роботи бізнесу. Так, за інформацією компаній-членів ЄБА, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно.

"При цьому, економічний сектор держави має працювати на повну задля забезпечення потреб держави та армії. Тож з метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні, важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України", - підкреслили в ЄБА.

Там додали, що схожа ідея про автоматичне бронювання не так давно озвучувалась представниками Уряду та мала на меті запровадження автоматичного бронювання працівників на місяць (з щомісячним продовженням) враховуючи певні критерії, як-от, наприклад: або певний мінімальний обсяг заробітної плати, яку повинна отримувати особа; або сплату певної суми податку на доходи фізичних осіб щомісячно; або інші критерії.

"Така додаткова опція до вже передбачених інструментів бронювання критичних співробітників дозволить розширити категорію заброньованого працездатного населення, що матиме позитивний економічний ефект та дозволить як збалансувати економічну ситуацію в країні, так і створити додаткові надходження до бюджету на військові потреби країни", - переконані в ЄБА.

Там закликають продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників та все ж звернути увагу на ситуацію, що склалась перед пунктами пропуску через державний кордон України.

Що ще не так з новим законопроєктом про мобілізацію

"Всі ми в медіа можемо читати ситуацію з врученням повісток в країні, часом, видається, що це може відбуватись і з деякими порушеннями. І тут великим питанням та пересторогою є опція їх вручення дистанційно", - підкреслюють в ЄБА.

Там додають, що іншим є питання накладення обмежень у судовому порядку.

"Так, по-перше, судова система і так є вкрай перезавантаженою і якщо додати в суди розгляд і цих справ, то питання швидкості прийняття судових рішень можуть стати ще більш серйозними. По-друге, наразі країна потребує великої роботи в контексті налагодження роботи з верховенством прав – тож важливо аби і в таких справах верховенство права мало місце, тощо", - зауважують в ЄБА.

Тому асоціація підготувала ряд пропозицій та коментарів до законопроєкту – і вище зазначені, це тільки невелика їх частина. В ЄБА сподіваються, що вони все ж будуть взяті до уваги законотворцями.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію №10449, який депутати можуть розглянути у період з 6 до 9 лютого. Але навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня документ не вступить в силу.

Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці

Кабінет Міністрів України 30 січня зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть: