Бізнес виступив проти законопроєктів стосовно мобілізації в запропонованій редакції

Бізнес детально проаналізував положення законопроєктів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби №10378 та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення №10379 та висловлює занепокоєння рядом запропонованих норм, які можуть містити у собі ознаки порушення Конституції України.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

На думку бізнесу, прийняття зазначених законопроєктів матиме негативні наслідки не лише на економіку України, але і на репутацію країни та вкрай важливий процес відбудови держави.

В ЄБА зауважують, що за інформацією президента України саме стабільне функціонування економіки України дозволяє ефективно функціонувати Збройним силам України, адже саме гроші від податків і зборів з бізнесу є фактично єдиним джерелом фінансування армії.

"Станом на зараз шість платників податків забезпечують одного воїна і єдиним шляхом збільшення спроможностей ЗСУ є детінізація та ріст економіки", - наголошують в ЄБА.

Там додають, що запропоновані в законопроєктах норми можуть, навпаки, призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах» та неофіційного працевлаштування, відтоку іноземних інвестицій, суттєвого погіршення умов ведення бізнесу, який на кінець 2023 року оцінюється, за даними опитування ЄБА, на рівні 2,44 з 5 балів (негативний).

"Окремо хочемо зазначити, що ряд положень може фактично позбавляти громадян України базових прав, в тому числі, на отримання документа, який посвідчує особу та громадянство України, що є неприпустимим навіть в особливий період і може мати вкрай негативні соціальні та демографічні наслідки", - підкреслюють в ЄБА.

Що стосується інших деяких коментарів та пропозицій, представники бізнесу переконані, що розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію.

Водночас, що стосується вручення повісток, в ЄБА переконані, що цим мають займатись суто компетентні органи без наділення такими повноваженнями і інших структур або юридичних осіб – аби уникнути додаткового суттєвого навантаження, зловживань та плутанини.

Крім того, на думку бізнесу, скорочення термінів, зокрема, для уточнення своїх даних протягом 30 днів всіма військовозобов’язаними в Україні може призвести до колапсу системи, збоїв в роботі електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста – через суттєвий наплив. Водночас, коментарі стосуються і адміністративних стягнень, відповідальності, тощо.

"Бізнес не підтримує прийняття законопроєктів в запропонованій редакції і пропонує доопрацювати документи. Спільнота готова долучитися до їх доопрацювання до другого читання і щиро сподівається, що голос бізнесу буде почуто, аби уникнути колапсової ситуації і так в непростому процесі мобілізації. Адже люди є ключовими для якнайшвидшого досягнення Перемоги України, але і для бізнесу також. Тому, тут вкрай важливо сформувати розумну та продуману стратегію аби і економіка, і Збройні Сили України могли працювати – кожен на своєму напрямку, наближаючи Перемогу нашої держави!", - констатували в ЄБА.

Що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що в поточному вигляді законопроєкт щодо мобілізаціїна голосування винесений не буде. Його представлення на голосування в парламенті відбудеться лише після обговорення на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну, Кабміну та інших інстанцій і внесення відповідних змін.