Бизнес выступил против законопроектов про мобилизацию в предложенной редакции

Бизнес детально проанализировал положения законопроектов по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы №10378 и усиления ответственности за военные правонарушения №10379 и выражает обеспокоенность рядом предложенных норм, которые могут включать в себя признаки нарушения Конституции Украины.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

По мнению бизнеса, принятие указанных законопроектов будет иметь негативные последствия не только на экономику Украины, но и на репутацию страны и крайне важный процесс восстановления государства.

В ЕБА отмечают, что, по информации президента Украины, именно стабильное функционирование экономики Украины позволяет эффективно функционировать Вооруженным силам Украины, ведь именно деньги от налогов и сборов с бизнеса являются фактически единственным источником финансирования армии.

"По состоянию на сегодняшний день шесть налогоплательщиков обеспечивают одного воина и единственным путем увеличения способностей ВСУ является детенизация и рост экономики", - отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что предложенные в законопроектах нормы могут, наоборот, привести к росту количества «зарплат в конвертах» и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец 2023 года оценивается, по данным опроса ЕБА, на уровне 2 ,44 из 5 баллов (отрицательный).

"Отдельно хотим отметить, что ряд положений может фактически лишать граждан Украины базовых прав, в том числе, на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство Украины, что недопустимо даже в особый период и может иметь крайне негативные социальные и демографические последствия", - подчеркивают в ЕБА.

Что касается других комментариев и предложений, представители бизнеса убеждены, что расширение полномочий местных органов исполнительной власти в сфере мобилизации не будет способствовать управляемости процесса через его децентрализацию.

В то же время, что касается вручения повесток, в ЕБА убеждены, что этим должны заниматься сугубо компетентные органы без наделения такими полномочиями и других структур или юридических лиц, чтобы избежать дополнительной существенной нагрузки, злоупотреблений и путаницы.

Кроме того, по мнению бизнеса, сокращение сроков, в частности, для уточнения своих данных в течение 30 дней всеми военнообязанными в Украине может привести к коллапсу системы, сбоям в работе электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста из-за существенного наплыва. В то же время комментарии касаются и административных взысканий, ответственности и т.д.

"Бизнес не поддерживает принятие законопроектов в предложенной редакции и предлагает доработать документы. Сообщество готово приобщиться к их доработке до второго чтения и искренне надеется, что голос бизнеса будет услышан, чтобы избежать коллапсовой ситуации и так в непростом процессе мобилизации. Ведь люди являются ключевыми для скорейшего. достижение Победы Украины, но и для бизнеса тоже. Поэтому, здесь крайне важно сформировать разумную и продуманную стратегию, чтобы и экономика, и Вооруженные Силы Украины могли работать – каждый на своем направлении, приближая Победу нашего государства!", - констатировали в ЕБА.

Что не так с новым законопроектом о мобилизации

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д. д.

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины .

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в текущем виде законопроект о мобилизации на голосование вынесен не будет. Его представление на голосование в парламенте состоится после обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина, Кабмина и других инстанций и внесения соответствующих изменений.