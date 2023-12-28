"Нормы противоречат Конституции": Омбудсмен раскритиковал законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире общенационального марафона.

"В этом законопроекте, по моему мнению, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне [...] Я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы будем тщательно его изучать и я буду делать свои возражения", – высказался омбудсмен.

По его словам, проблемы есть с ограничениями, которые предлагается применять к уклоняющимся от мобилизации лицам.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой дом. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – отметил Лубинец.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы Конституация превратилась в "бумажку".

"С одной стороны, мы защищаем наше государство, защищаем всех граждан Украины, мы воюем против Российской Федерации. Но мы не можем прийти к тому самому состоянию, что воюя против Российской Федерации, мы превратимся в нечто, похожее на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится прямо в бумажку", – сказал чиновник.

Мобилизация в Украине: планы власти

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины инициировало призыв в Силы обороны до 500 тысяч человек. Тогда он говорил, что пока нет понимания, как будут проходить демобилизационные процессы и из каких источников будет финансироваться мобилизация.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на днях сказал, что военное командование сформировало число людей, которых необходимо мобилизовать в 2024 году. Для этого учли покрытие текущего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь, которые могут быть в следующем году. Однако он добавил, что не может озвучивать это количество, сославшись на военную тайну.

На фоне этих обсуждений Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Среди прочего там прописаны изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и отмена права на отсрочку для людей с 3-й группой инвалидности.

Кроме того, предлагается ограничить ряд гражданских прав для военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части. Речь идет о: