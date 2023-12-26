Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации: как будут вручать повестки и какие наказания для уклонистов

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" зарегистрирован в Раде под №10378.

Авторы законопроекта ожидают, что при его принятии улучшится процесс комплектования личным составом ВСУ и других военных формирований во время проведения мобилизации.

"В связи с продолжающейся военной агрессией Российской Федерации против Украины, наращивание усилий агрессора по дальнейшему захвату территории нашего государства, встал вопрос по усовершенствованию механизмов проведения мер мобилизации для привлечения большего количества населения, желающего встать на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и усовершенствование отдельных вопросов прохождения военной службы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смену призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы – как вида военной службы. Так, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию лиц до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Кто будет иметь право на отсрочку:

лица 1 и 2 группы инвалидности. 3 группу убрали;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

люди, являющиеся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособными;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ним ухода;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременные женщины;

только действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (профессии);

докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, которые работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанных из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения;

вводятся новые правила брони, когда бронируются только чиновники категории "А", тогда как категории "Б" и "В" - всего до 50% от общего количества военнообязанных. То есть, право на отсрочку от призыва не будут иметь работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Как будут вручать повестки

В законопроекте предлагают, что повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена через электронные кабинеты (которые обязаны создать все военнообязанные), а также по электронной почте.

Откуда возьмут данные электронной почты (если военнообязанные не проявят сознательность и не зарегистрируют себя в электронном кабинете) не очень понятно.

Правительство также предлагает, что повестка может быть вручена гражданину лично:

в помещении военкомата его представителями;

по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы сотрудниками военкомата, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Какие наказания для уклонистов

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запреты на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановлении получения льгот и услуг от государства.

Эти ограничения будут отменены по сообщению руководителя ТЦК и СП об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Уважительные причины неявки в военкомат

В законопроекте говорится, что уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные соответствующими документами, будут признаваться:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Важно! Все те, кого уже признали ограниченно пригодными к военной службе по новому законопроекту, будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Также обязательно: при мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК.

Ужесточение ответственности за военные правонарушения

В Верховную Раду внесен также законопроект № 10379 – «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».

Законопроект №10379 предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения:

За нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета - штраф от 8500 до 17000 гривен;

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации - штраф от 25 500 до 34 000 гривен для граждан и от 34 000 до 85 000 гривен для должностных лиц;

За нарушение этого законодательства в особый период (например, военное положение) штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 гривен для граждан и от 153 000 до 204 000 гривен для должностных лиц.

Теперь эти два законопроекта должны быть рассмотрены в парламенте.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в ВСУ до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не только усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".

Мобилизация в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 и с тех пор несколько раз продолжались. Сейчас они действуют до 14 февраля 2024 года.

После вручения повестки граждане должны прийти в территориальный центр комплектования для проверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.