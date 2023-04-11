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Военкоматы получили больше полномочий для вручения повесток: что изменится для призывников
Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК/ военкоматы) получили полномочия присылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.
Соответствующее постановление правительства №318 от 7 апреля опубликовала пресс-служба Кабмина.
Правительство внесло изменения в "Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", очертив более точнее, какую работу выполняют ТЦК.
Согласно постановлению, ТЦК осуществляют меры оповещения и призыва граждан:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
- на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).
Меры не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ, и Службы внешней разведки.
Кроме того, правительство сняло с территориальных центров комплектования задачу готовить и вести территориальную оборону.
Заметим, что ранее вручение повесток не по месту учета было затруднено. Дело в том, что военнообязанные не могли решать все вопросы по месту фактического пребывания, иногда им нужно было прибыть в ТЦК, где они зарегистрированы.
Напомним, ранее в ОК "Юг" разъяснили: когда гражданину вручают повестку в ТЦК, то это не значит, что его сразу отправят на фронт. Это даже не означает, что его точно мобилизуют. Но после вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством.