В ОК "Юг" рассказали, означает ли получение повестки немедленное отправление на фронт

Когда гражданину вручают повестку в военкомат, то это не означает, что сразу отправят на фронт. Это даже не означает, что его точно мобилизуют. Но после вручения повестки необходимо обязательно прийти в военкомат для выверки данных.

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Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в интервью "Радио Свобода".

"Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт. Это опять-таки разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, что тот, кого сразу схватили на улице отправляют в окоп. Это абсолютная неправда", — сказала она.

Если гражданин получил повестку, он должен явиться в военкомате, затем его могут попросить пройти медицинский осмотр. К примеру, на этом этапе может оказаться, что человек не подлежит мобилизации.

Следующий этап – проверка обстоятельств, которые могут стать основанием для отсрочки.

"Многие имеют бронь, многие имеют троих детей и являются опекуном, то есть имеют законные основания для того, чтобы не оказаться в мобилизационном ресурсе. Но для выяснения этого всего необходимо явиться в ТЦК и подать о себе данные. Не спорить, а отнестись с пониманием к этому, что в принципе центры комплектования вышли навстречу вам. Очень многие, кстати, говорят: а я не знал, что нужно появляться и восстанавливать", - объяснила Гуменюк.

Известно, что в течение 2022 года наибольшее количество дел об уклонении от призыва было зарегистрировано в марте. С тех пор количество дел колебалось, в среднем, на уровне 100 производств в месяц. В декабре количество учтенных дел по уклонению упало почти в 10 раз в месяц — до 19 производств.