Итоги мобилизации 2022 года: "уклонистов" стало вдвое меньше

Вторжение РФ и начало полномасштабной войны увеличили количество мобилизованных украинцев. В 2022 году наибольшее количество дел об уклонении от призыва было зарегистрировано в марте.

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Аналитики и проанализировали данные судебного реестра, чтобы сравнить показатели 2022 года с показателями 2015 - периода, когда были наиболее интенсивные военные действия и впервые проводилась масштабная мобилизация в независимой Украине.

Статья 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации"

В течение 2022 года наибольшее количество дел об уклонении от призыва было зарегистрировано в марте - 282 производства. С тех пор количество дел колебалось в среднем на уровне 100 производств в месяц. В декабре количество учтенных дел в отношении уклонявшихся упало почти в 10 раз в месяц — до 19 производств.

Всего за весь 2022 год было учтено 1108 дел.

"Несмотря на то, что в полномасштабную войну мобилизуют больше людей, количество "уклончан" вдвое меньше, чем было в предыдущую волну в 2015 году. Тогда было учтено 2256 производств по соответствующей статье", - подчеркивают аналитики.

Большинство обвиняемых по этой статье во время полномасштабного вторжения получают 2-3 годы за решеткой с испытанием сроком в 1-2 года. В настоящее время в реестре найден один приговор с фактическим лишением свободы - в августе уклоняемого приговорили к 3 годам.

Аналитики отмечают, что почти 30% от общего количества приговоров по статье 336 УКУ вынесены в Закарпатскую область.

Увеличение количества военных соответственно не могло не повлиять на количество военных преступлений. Одним из побочных результатов этого тренда в конце января 2023 года стало подписание Президентом законопроекта 8271, предусматривающего усиление ответственности военных.

Статья 402 УКУ "Неподчинение"

По статье 402 УКУ о неповиновении количество дел, по сравнению с 2015 годом, возросло в 6 раз. Всего за 2022 год было учтено 1574 производства по этой статье. Пик неповиновения пришелся на май-июнь 2022 года, с тех пор количество дел уменьшалось.

В зависимости от тяжести содеянного, обвиняемым присуждали наказание за содержание в дисциплинарном батальоне, гауптвахте, "условные" сроки, отчисления из зарплаты в пользу государства от 10% до 20% и штрафы от 34 тысяч до 153 тысяч гривен. Важно, что апелляционные обжалования приговоров по данной статье в реестре отсутствуют.

Статья 407 УКУ "Самовольное оставление воинской части или места службы"

По статье 407 о "самоволках" за весь прошлый год зарегистрировано 6183. Пик пришелся на ноябрь, когда учли 26% таких дел. Для сравнения, в 2015 году было учтено в 1,6 раза меньше производств по этой статье — всего 3927 дел.

Статья 408 УКУ "Дезертирство"

По статье 408 УКУ о дезертирстве за год зарегистрировано 3214 дел. Пик беглецов приходится на март. По сравнению с предыдущей волной мобилизации в 2015 году количество производств по статье 408 выросло втрое.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 7 февраля, продлила действие мобилизации и военного положения на 90 дней до 20 мая 2023 года.