Население Украины уменьшилось на 335 тысяч за 2022 год

В 2022 году зарегистрировано 541 739 смертей, что на 24% меньше, чем в 2021 году. Наибольшее количество умерших зарегистрировано в Днепропетровской области — 58 445 человек.

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Об этом сообщает сервис Опендатабот.

Отмечается, что по сравнению с доковидным 2019 количество смертей в год крупного вторжения меньше на 7%.

Если же не рассматривать регионы, где ведутся активные боевые действия и оккупированные территории, то в среднем количество смертей за год сократилось на 16% до показателей 2021 года.

Наибольшее количество умерших в 2022 году зарегистрировано в Днепропетровской области - 58 445 человек. Второе место в печальном рейтинге занимает Харьковская область, замыкает тройку Киев.

Самые низкие показатели смертности — на временно оккупированных и свежеосвобожденных областях, данные из которых невозможно собрать в полной мере.

Так, например, в случае с Херсонской областью количество учтенных смертей сократилось более чем в три раза по сравнению с показателями 2021 года.

Количество новорожденных в 2022 году точно подсчитать невозможно, из-за тех же военных действий и украинок, которые рожали за границей и еще не успели подать соответствующие бумаги в консульство или дипломатическое представительство Украины.

По уже имеющимся данным, спад населения Украины — то есть разница между количеством родившихся людей и теми, кто умер, составляет около 335 тысяч человек за год.

Эти показатели соотносительны со спадом населения в 2021 году и общим трендом смертности в последние годы, значительно превышающей рождаемость.

Отметим, как заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

“Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.