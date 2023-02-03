Населення України зменшилось на 335 тисяч за 2022 рік

У 2022 році зареєстровано 541 739 смертей, що на 24% менше, ніж у 2021. Найбільшу кількість померлих зареєстровано у Дніпропетровській області — 58.445 осіб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє сервіс Опендатабот.

Зазначається, що у порівнянні з доковідним 2019 кількість смертей у рік великого вторгнення менша на 7%.

Якщо ж не розглядати регіони, де ведуться активні бойові дії та окуповані території, то, в середньому, кількість смертей за рік скоротилася на 16% до показників 2021.

Найбільшу кількість померлих у 2022 році зареєстровано у Дніпропетровській області — 58.445 осіб. Друге місце у сумному рейтингу посідає Харківська область, замикає трійку Київ.

Найнижчі показники смертності — у тимчасово окупованих та свіжозвільнених областях, дані з яких наразі неможливо зібрати у повній мірі.

Так, наприклад, у випадку з Херсонською області кількість облікованих смертей скоротилася більш ніж утричі, в порівнянні з показниками 2021 року.

Кількість новонароджених у 2022 наразі точно підрахувати неможливо, через ті самі воєнні дії та українок, що народжували за кордоном та ще не встигли подати відповідні папери до консульства або дипломатичного представництва України.

Натомість за вже наявними даними, спад населення України — тобто різниця між кількістю людей, що народилися, та тими, хто помер — складає близько 335 тисяч осіб за рік.

Ці показники співвідносні зі спадом населення під час гострої хвилі ковіду у 2021 році та загальним трендом смертності в останні роки, яка значно перевищує народжуваність.

Зазначимо, як заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

“Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - наголосила демограф.