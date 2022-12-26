В Інституті демографії повідомили, за яких умов повернуться додому українці з-за кордону

Війна дуже погано позначиться на населенні і демографічній ситуації загалом, тому Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців.

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Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми багато людей втратимо через підвищення смертності, через зниження народжуваності. А найбільший вплив чисельний здійснить міграція… Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", - сказала вона.

На її думку, суспільний поділ українців після війни буде і його не вдасться уникнути, але він буде не критичним.

"Я скоріше очікую такого відчуття зверхності з боку тих, хто весь час був тут: "Ви там що там!? А от ми – герої!"... Безумовно, поділ почнеться. І претензії будуть. Але я думаю, що поділ не перейде в розкол", - додала Лібанова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова повідомляла, що починаючи з 1994-го року кількість населення в Україні щорічно скорочувалась і зараз тут проживає близько 34-35 мільйонів людей.