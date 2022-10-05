В Україні зараз проживає близько 34-35 мільйонів людей

Починаючи з 1994-го року кількість населення в Україні щорічно скорочувалась і зараз тут проживає близько 34-35 мільйонів людей.

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Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, передає Укрінформ.

"Депопуляція в Україні розпочалася 91-го року. Тут немає ніякого відношення до розпаду СРСР і формування незалежної Української держави, це просто співпадіння. Два роки ми трималися за рахунок величезного припливу мігрантів з колишнього СРСР, переважно з середньоазійських республік, бо там була складна ситуація. Коли вичерпався цей резерв, з 1994-го року кількість населення в Україні щорічно скорочувалась", - заявила Лібанова.

За її словами, це не тільки українська проблема, а й проблема Європи і світу. На її думку, через декілька років населення Китаю теж почне скорочуватись.

За її оцінками зараз в Україні проживає 34-35 мільйонів людей. Але вона підкреслила, що це орієнтовна оцінка, бо ніяких статистичних даних щодо цього немає.

"Всі європейські країни втрачають своє населення, але вони компенсують його за рахунок міграції. При цьому вони не тільки компенсують населення кількісно. До них приїздять молоді люди, які і народжують більше, і вмирають менше. Тобто вони омолоджують вікову структуру населення", - зазначила Лібанова.

Зазначимо, станом на 14 серпня кількість людей на Землі перевищила 8 мільярдів осіб і продовжує зростати. Про це свідчать дані статистичного сервісу Countrymeters.

Найбільше людей живе в таких країнах: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).