В Украине сейчас проживает около 34-35 миллионов человек

Начиная с 1994 года количество населения в Украине ежегодно сокращалось и сейчас в нашей стране проживает около 34-35 миллионов человек.

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Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передает Укринформ.

"Депопуляция в Украине началась в 91-м году. Здесь нет никакого отношения к распаду СССР и формированию независимого Украинского государства, это просто совпадение. Два года мы держались за счет огромного притока мигрантов из бывшего СССР, преимущественно из среднеазиатских республик, потому что там была сложная ситуация .Когда иссяк этот резерв, с 1994-го года численность населения в Украине ежегодно сокращалась", - заявила Либанова.

По ее словам, это не только украинская проблема, но и проблема Европы и мира. По ее мнению, через несколько лет население Китая тоже начнет сокращаться.

По ее оценкам, сейчас в Украине проживает 34-35 миллионов человек. Но она подчеркнула, что это ориентировочная оценка, потому что никаких статистических данных на этот счет нет.

"Все европейские страны теряют свое население, но они компенсируют его за счет миграции. При этом они не только компенсируют население количественно. К ним приезжают молодые люди, которые и рожают больше, и умирают меньше. То есть, они омолаживают возрастную структуру населения", - отметила Либанова.

Напомним, по состоянию на 14 августа количество людей на Земле превысило 8 миллиардов человек и продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные статистического сервиса countrymeters.

Больше всего людей живет в таких странах: Китай (1,456 млрд), Индия (1,418 млрд), США (336 млн), Индонезия (281 млн), Пакистан (230 млн), Нигерия (218 млн), Бразилия (216 млн), Бангладеш. (169 млн), Россия (146 млн) и Мексика (132 млн).