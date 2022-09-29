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От мобилизации уже убежало больше россиян, чем задействованных оккупантов во время наступления на Украину, - разведка Британии
Через неделю с момента объявления в России мобилизации из страны сбежало уже больше россиян призывного возраста, чем задействованных военных армии РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Ведомство отмечает, что через семь дней после объявления о "частичной мобилизации" произошел значительный отток россиян, которые стремились избежать призыва.
"Хотя точные цифры неизвестны, они, по всей вероятности, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди.
В разведке отмечают, что в сложившихся условиях в России процесс "утечки мозгов", вероятно, станет все более значительным.
Отметим, сейчас россияне массово убегают от мобилизации через приграничные с РФ страны. Так, на границе РФ с Финляндией и Грузией образовались километровые очереди. Убегают россияне и в Казахстан, Таджикистан, Армению.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине осознают, что после объявления мобилизации в России "люди понимают, что их просто бросили насмерть" и призвал к протестам или бегству из РФ.
Напомним, как считают в Институте изучения войны, объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.