Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России

В России собираются закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста. Наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

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Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

Со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ издание сообщает, что с 28 сентября мужчинам призывного возраста запретят выезжать из России.

Второй источник издания говорит, что это произойдет после "референдумов", которые проходят на оккупированных украинских территориях. Они завершатся вечером 27 сентября.

По информации "Медузы", для россиян, подпадающих под мобилизацию, разработано некое подобие "выездных виз": для того, чтобы покинуть пределы России, мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Отметим, сейчас россияне массово бегут от мобилизации через приграничные с РФ страны. Так, на границе с Финляндией образовались километровые очереди.

После этого, Финляндия решила ввести значительные ограничения на въезд в страну россиян, ссылаясь на международный ущерб, причиненный российскими туристами.

Напомним, что накануне перестали пускать граждан РФ из-за внешних шенгенских границ Польша, Литва, Латвия и Эстония.