Польша и страны Балтии к 19 сентября перестанут пускать россиян по шенгенским визам

Польша, Литва и Латвия, как и объявившая об этом ранее Эстония, к 19 сентября введут в действие запрет на въезд через внешние границы Европейского союза граждан России по туристическим шенгенским визам. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран.

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В нем отмечается, что страны, граничащие с Россией, все больше обеспокоены существенным и растущим притоком российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону через их границы и считают, что это становится серьезной угрозой их общественной безопасности и Шенгенской зоне в целом.

"Среди граждан России, въезжающих в ЕС/Шенгенскую зону, есть лица, въезжающие с целью подрыва безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают агрессивную войну России в Украине", - заявили они.

Четыре страны отмечают, что их пограничным службам требуются "огромные ресурсы для обеспечения безопасности Европы" и обеспечения того, чтобы российские граждане, въезжающие в Шенгенскую зону, не представляли угрозы для безопасности и стабильности европейского общества.

"Также недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать по ЕС, в то время как в Украине людей пытают и убивают. Большинство виз было выдано гражданам России до полномасштабной агрессии России в Украине, в разных геополитических условиях и соображениях. Путешествие в Европейский союз — это привилегия, а не право человека", - считают они.

Польша и страны Балтии приветствуют решение ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией в качестве необходимого первого шага.

Однако, отмечают они, необходимы и дальнейшие меры как по резкому ограничению количества выдаваемых виз, прежде всего туристических, так и по сокращению потока российских граждан в Евросоюз и Шенгенскую зону.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и настоящим выражают политическую волю и твердое намерение ввести временные национальные меры для граждан России, имеющих визы ЕС, с целью устранения неизбежных угроз общественному порядку и безопасности и ограничения въезда в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями", - говорится в заявлении.

Национальные временные меры, основанные на общем подходе, должны вступить в силу в каждой из четырех стран отдельно до 19 сентября. При этом страны-инициаторы указывают, что продолжают искать общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам и ограничениям на въезд, которые могли бы применяться единым образом всеми государствами-членами ЕС и ассоциированными странами Шенгенского соглашения.

"Мы подчеркиваем, что это не прямой запрет на въезд, и общепринятые законные исключения останутся в силе для диссидентов, гуманитарных лиц, членов семьи, владельцев видов на жительство, для облегчения грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц через Калининградскую область и так далее", - сказано в сообщении.

Польша, Литва и Латвия и Эстония также заявляют, что полностью поддерживают необходимость и впредь поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию.

Отметим, что Эстония уже сообщила, что введет упомянутый запрет именно с 19 сентября. По данным властей страны, по состоянию на 5 сентября у граждан России было 49 804 действующих визы, выданных Эстонией, из которых 47 998 краткосрочных и 1805 долгосрочных. Целью поездки в 19 285 случаях указан туризм, а в 20 389 случаях - посещение семьи и друзей.

В эстонском правительстве отмечают, что другие страны выдают более 3 миллионов шенгенских виз в год со сроком действия до пяти лет и возможностью многократного въезда в Шенгенскую зону, и по оценкам, действующую краткосрочную шенгенскую визу имеют не менее 10 миллионов граждан России.

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