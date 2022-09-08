Польща та країни Балтії до 19 вересня запровадять заборону на в'їзд росіян з шенгенськими візами

Польща, Литва і Латвія, як і Естонія, яка оголосила про це раніше, до 19 вересня введуть в дію заборону на в'їзд через зовнішні кордони Європейського союзу громадян Росії з туристичними шенгенськими візами. Про це йдеться у спільній заяві чотирьох країн.

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У ньому наголошується, що країни, що межують з Росією, все більше стурбовані суттєвим і зростаючим припливом російських громадян у ЄС та Шенгенську зону через їхні кордони і вважають, що це стає серйозною загрозою для їхньої громадської безпеки та Шенгенської зони в цілому.

"Серед громадян Росії, які в'їжджають до ЄС/Шенгенської зони, є особи, які в'їжджають з метою підриву безпеки наших країн, оскільки три чверті громадян Росії підтримують агресивну війну Росії в Україні", - заявили вони.

Чотири країни зазначають, що їхнім прикордонним службам потрібні "величезні ресурси для забезпечення безпеки Європи" та забезпечення того, щоб російські громадяни, які в'їжджають до Шенгенської зони, не становили загрози для безпеки та стабільності європейського суспільства.

"Також неприпустимо, щоб громадяни держави-агресора могли вільно подорожувати ЄС, тоді як в Україні людей катують і вбивають. Більшість віз було видано громадянам Росії до повномасштабної агресії Росії в Україні, в різних геополітичних умовах та міркуваннях. Подорож до Європейського союзу - це привілей, а не право людини", - вважають вони.

Польща та країни Балтії вітають рішення ЄС призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією як необхідний перший крок.

Однак, зазначають вони, необхідні й подальші заходи як щодо різкого обмеження кількості віз, що видаються, передусім туристичних, так і щодо скорочення потоку російських громадян до Євросоюзу та Шенгенської зони.

"Естонія, Латвія, Литва та Польща домовилися про загальний регіональний підхід і цим висловлюють політичну волю та твердий намір запровадити тимчасові національні заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС, з метою усунення неминучих загроз громадському порядку та безпеці та обмеження в'їзду до Шенгенської зони для громадян Росії, які подорожують з туристичними, культурними, спортивними та діловими цілями", - йдеться у заяві.

Національні тимчасові заходи, що ґрунтуються на загальному підході, мають набути чинності в кожній із чотирьох країн окремо до 19 вересня. При цьому країни-ініціатори вказують, що продовжують шукати спільний підхід на рівні ЄС та попросили Європейську комісію запропонувати відповідні заходи щодо віз та обмежень на в'їзд, які могли б застосовуватися єдиним чином усіма державами-членами ЄС та асоційованими країнами Шенгенської угоди.

"Ми наголошуємо, що це не пряма заборона на в'їзд, і загальноприйняті законні винятки залишаться чинними для дисидентів, гуманітарних осіб, членів сім'ї, власників посвідок на проживання, для полегшення вантажних та транспортних послуг, дипломатичних місій, спрощеного транзиту осіб через Калінінградську область і так далі", - сказано у повідомленні.

Польща, Литва та Латвія та Естонія також заявляють, що повністю підтримують необхідність і надалі підтримувати противників путінського режиму та надавати їм можливість залишити Росію.

Зазначимо, що Естонія вже повідомила, що запровадить згадану заборону саме з 19 вересня. За даними влади країни, станом на 5 вересня громадяни Росії мали 49 804 діючі візи, видані Естонією, з яких 47 998 короткострокових і 1805 довгострокових. Метою поїздки у 19 285 випадках зазначений туризм, а у 20 389 випадках – відвідування сім'ї та друзів.

В естонському уряді зазначають, що інші країни видають понад 3 мільйони шенгенських віз на рік з терміном дії до п'яти років і можливістю багаторазового в'їзду до Шенгенської зони, і за оцінками, короткострокову шенгенську візу, що діє, мають не менше 10 мільйонів громадян Росії.

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