Литва пропонує при в'їзді в країни ЄС питати у росіян, чий Крим

Литва пропонує надати право прикордонникам при спробах вʼїзду росіян до країн Європейського Союзу запитувати в них про ставлення до війни в Україні та окупації Криму.

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Таку ідею запропонував міністр закордонних справ країни Габріеліус Ландсбергіс, передає видання LRT.

Зазначається, що Литва шукає юридичного рішення для запровадження заборони вʼїзду громадян Россії до країни.

“Перш за все ми прагнемо європейського рішення, тому що воно є найбільш стійким і юридично правильним... Якщо такого не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу та, можливо, Фінляндію”, - сказав Ландсбергіс.

За його словами, враховуючи те, що Сейм Литви визнав Росію державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які подорожують до Євросоюзу з туристичною метою, не повинні перетинати кордони ЄС.

Ландсбергіс зауважив, що гуманітарні візи будуть видаватися особам, які переслідуються російським чи білоруським режимом, і членам їхніх сімей.

За його словами, у кожному разі прикордонник країни ЄС повинен запитати громадянина Росії, з якою метою він їде, а також може поцікавитися його ставленням до дій Кремля щодо України.

“Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Досить однієї відповіді особи, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, про те, що, на її думку, Крим є неокупованим, щоб припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки”, – підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним маршрутом росіян і білорусів до Європи.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення про обмеження в'їзду до країн Шенгенської зони для російських туристів. За її словами, неправильно, що росіяни можуть жити нормальним життям та подорожувати Європою, коли їхня країна веде агресивну війну.

У свою чергу, з аналогічним закликом виступила і прем'єр Естонії, яка також межує з РФ Кая Каллас. Зокрема, вона заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини".

Раніше Естонія заборонила громадянам РФ подавати заяви на отримання тимчасового посвідки на проживання або візи з метою навчання в Естонії.